Nel giro di qualche anno l'Unione Europea dovrebbe vedere la nascita dell'Euro digitale. La valuta virtuale, fortemente caldeggiata dalla BCE al momento ha lasciato fredde le banche private che, tuttavia, dovrebbero affrettarsi a prepararsi a questo avvenimento, visto che avrà un impatto forte anche sui loro bilanci.

Infatti, secondo un recente studio, potrebbero rischiare, con l'avvento della nuova moneta, di perdere da un minimo del 5%, fino ad un massimo del 20% dei loro profitti. In particolare, l'impatto negativo dovrebbe essere costante per quanto riguarda le commissioni. Flessione prevista anche per i depositi bancari che potrebbe arrivare ad avere un impatto di circa il 10%. Riguardo ai costi operativi, le stime sono più difficili perché tutto è ancora in gran parte indefinito.