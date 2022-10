La Commissione propone un nuovo regolamento di emergenza per affrontare i prezzi elevati del gas nell'UE e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quest'inverno. Ciò avverrà attraverso l'acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sull'uso trasparente delle infrastrutture e sulla solidarietà tra gli Stati membri e sforzi continui per ridurre la domanda di gas. Il regolamento contiene i seguenti elementi principali:

Aggregazione della domanda dell'UE e dell'acquisto congiunto di gas per negoziare prezzi migliori e ridurre il rischio che gli Stati membri si facciano concorrenza a vicenda sul mercato globale, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Ue.





Progresso nei lavori per creare un nuovo prezzo di riferimento del GNL entro marzo 2023 e per proporre, nel breve periodo, un meccanismo di correzione dinamico per stabilire un limite di prezzo per le transazioni sulla borsa del gas TTF e una banda di oscillazione temporanea per prevenire picchi di prezzo elevati nei mercati dei derivati.





Regole predefinite di solidarietà tra Stati membri in caso di carenza di approvvigionamento, estendendo l'obbligo di solidarietà agli Stati membri senza collegamento diretto di gasdotti per coinvolgere anche quelli con impianti GNL; e una proposta per creare un meccanismo per l'assegnazione del gas per gli Stati membri colpiti da un'emergenza di approvvigionamento di gas regionale o dell'Unione.

In combinazione con le misure già concordate sulla riduzione della domanda di gas ed elettricità, lo stoccaggio del gas e la ridistribuzione dei profitti del settore energetico in eccesso, questi nuovi provvedimenti miglioreranno la stabilità sui mercati europei del gas questo inverno e oltre. Le misure contribuiranno anche ad attenuare ulteriormente la pressione sui prezzi esercitata sulle imprese e sugli utenti finali in tutta Europa, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e un mercato interno funzionante. La Commissione proseguirà il suo lavoro in altri settori, tra cui la revisione del quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato alla fine del mese e l'ulteriore sviluppo di modalità per limitare l'impatto dei prezzi elevati del gas sui prezzi dell'elettricità.

Inoltre, la Commissione effettuerà una valutazione delle necessità su REPowerEU per accelerare la transizione verso l'energia pulita ed evitare la frammentazione nel mercato unico, al fine di presentare proposte per rafforzare la potenza finanziaria dell'UE per REPowerEU. La Commissione propone inoltre un uso mirato e flessibile dei finanziamenti della politica di coesione per affrontare l'impatto dell'attuale crisi energetica su cittadini e imprese, utilizzando fino al 10% della dotazione nazionale totale per il periodo 2014-2020, per un valore di quasi 40 miliardi di euro.

Russia's war on Ukraine has triggered an energy crisis



We have been working hard to protect Europe against the fall-out on the energy markets.



We are now better prepared to face this winter



And in a position to make more steps towards an Energy Union ↓ https://t.co/AEliBAOlr8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 18, 2022



Acquisto congiunto

Sebbene l'UE abbia compiuto notevoli progressi nel riempire gli stoccaggi di gas per questo inverno, raggiungendo ad oggi oltre il 92% delle proprie disponibilità, dobbiamo prepararci a possibili ulteriori interruzioni e gettare solide basi per l'anno prossimo. Pertanto, proponiamo di dotare l'UE di nuovi strumenti giuridici per l'acquisto congiunto di gas. La Commissione incaricherà un fornitore di servizi di organizzare l'aggregazione della domanda a livello dell'Unione, raggruppando le esigenze di importazione di gas e cercando offerte sul mercato che soddisfino la domanda. Proponiamo una partecipazione obbligatoria delle imprese degli Stati membri all'aggregazione della domanda dell'Ue per soddisfare almeno il 15% dei rispettivi obiettivi di riempimento dello stoccaggio. Le aziende saranno autorizzate a formare un consorzio europeo di acquisto del gas, nel rispetto delle regole di concorrenza dell'UE. Gli acquisti congiunti aiuteranno gli Stati membri più piccoli e in particolare le imprese, che si trovano in una situazione meno favorevole come acquirenti, ad accedere a importanti volumi di gas a condizioni migliori.

Il regolamento prevede anche disposizioni volte a rafforzare la trasparenza degli acquisti di fornitura di gas previsti e conclusi, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di solidarietà energetica. La Commissione dovrà essere informata prima della conclusione di qualsiasi acquisto di gas o protocollo d'intesa superiore a un volume di 5 TWh (poco più di 500 milioni di metri cubi) e potrà emettere una raccomandazione in caso di impatto potenzialmente negativo sul funzionamento degli acquisti congiunti, il mercato, la sicurezza dell'approvvigionamento o la solidarietà energetica.



Affrontare i prezzi elevati di borsa del gas

Sebbene i prezzi all'ingrosso siano diminuiti dal picco dell'estate 2022, rimangono insostenibili per un numero crescente di europei. Basandosi sul nostro precedente lavoro con gli Stati membri per mitigare l'impatto dei prezzi elevati dell'elettricità e ridistribuire i profitti eccessivi del settore energetico ai cittadini e all'industria, proponiamo oggi un intervento più mirato sui prezzi di mercato del gas. Molti contratti di gas in Europa sono indicizzati alla principale borsa del gas europea, la TTF, che non riflette più accuratamente il prezzo delle transazioni di GNL nell'Ue. La Commissione sta pertanto sviluppando un nuovo parametro di prezzo complementare con ACER per affrontare questa sfida sistemica. La nuova quotazione di riferimento fornirà prezzi stabili e prevedibili per le transazioni di GNL. Ai sensi della proposta di regolamento, la Commissione incaricherà l'ACER di creare uno strumento di valutazione quotidiana dei prezzi obiettivo e, successivamente, un parametro di riferimento che potrebbe essere utilizzato dagli operatori del mercato dell'energia per indicizzare il prezzo nei loro contratti di gas.

Durante lo sviluppo di questo parametro di riferimento, la Commissione propone di mettere in atto un meccanismo per limitare i prezzi tramite la principale borsa del gas europea, la TTF, da attivare quando necessario. Il meccanismo di correzione del prezzo stabilirà, su base temporanea, un limite di prezzo dinamico per le operazioni sul TTF. Nel TTF non saranno consentite transazioni a un prezzo superiore al limite dinamico. Ciò contribuirà a evitare un'estrema volatilità e prezzi eccessivi. Inoltre, per limitare l'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi di prezzo estremi nei mercati dei derivati ​​energetici, la Commissione propone di introdurre una banda di oscillazione del prezzo infragiornaliero temporaneo che sarà stabilita dalle borse di derivati ​​dell'UE. Questo meccanismo proteggerà gli operatori energetici da ampi movimenti di prezzo infragiornalieri.

Per alleviare i problemi di liquidità molte società energetiche devono attualmente soddisfare i propri requisiti di margine quando utilizzano i mercati dei derivati. La Commissione ha adottato oggi nuove regole per i partecipanti al mercato, ampliando l'elenco delle garanzie idonee su base temporanea a garanzie non monetarie, comprese le garanzie statali. In secondo luogo, la Commissione ha adottato nuove regole che aumentano la soglia di compensazione da 3 miliardi di euro a 4 miliardi di euro. Al di sotto di questa soglia, le società non finanziarie non saranno soggette a requisiti di margine sui loro derivati ​​OTC (over-the-counter). Entrambe queste misure forniranno il tanto necessario sollievo alle aziende, pur mantenendo la stabilità finanziaria. L'introduzione di queste misure segue un'ampia consultazione con le autorità di regolamentazione europee e nazionali, nonché con le parti interessate e i partecipanti al mercato. Infine, la creazione di una nuova task force congiunta per rafforzare le loro capacità di monitorare e rilevare possibili manipolazioni e abusi di mercato nei mercati europei dell'energia a pronti e derivati, come misura precauzionale per proteggere la stabilità del mercato.



Solidarietà e riduzione della domanda

La Commissione segue da vicino le misure di riduzione della domanda. L'analisi preliminare sulla base delle segnalazioni degli Stati membri mostra che ad agosto e settembre il consumo di gas dell'Ue sarebbe stato inferiore di circa il 15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Sforzi simili saranno necessari ogni mese fino a marzo per conformarsi al regolamento del Consiglio. Gli Stati membri riferiranno ogni due mesi sui loro progressi. La Commissione è pronta ad attivare l'allerta Ue o rivedere tali obiettivi se le misure attuali si riveleranno insufficienti. Per rafforzare la preparazione a possibili emergenze, la Commissione propone anche misure che consentano agli Stati membri di ridurre ulteriormente i consumi non essenziali per garantire che il gas sia fornito a servizi e industrie essenziali e per estendere la protezione solidale, in modo da coprire i volumi di gas critici per la produzione di elettricità. Ciò non dovrebbe in alcun caso influire sui consumi delle famiglie che sono clienti vulnerabili.

Poiché non tutti gli Stati membri hanno messo in atto i necessari accordi bilaterali di solidarietà, la Commissione propone di stabilire regole predefinite. Ciò garantirà che qualsiasi Stato membro che si trova ad affrontare un'emergenza riceverà gas da altri in cambio di un equo compenso. L'obbligo di solidarietà sarà esteso agli Stati membri non collegati con impianti GNL a condizione che il gas possa essere trasportato nello Stato membro dove è necessario. Per ottimizzare l'uso del GNL e delle infrastrutture dei gasdotti, la Commissione propone nuovi strumenti per fornire informazioni sulla capacità disponibile e nuovi meccanismi per garantire che la capacità non sia prenotata e lasciata inutilizzata dagli operatori del mercato. La Commissione propone oggi anche un Consiglio Raccomandazione sulla protezione delle infrastrutture critiche alla luce del sospetto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2.



Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Frans Timmermans ha commentato i provvedimenti:

"I prossimi inverni saranno duri, ma il pacchetto odierno contribuisce a mantenere calde le famiglie europee e a far funzionare le imprese. Con queste misure e sviluppando gli strumenti per acquistare gas unitariamente, invece di fare offerte più alte, possiamo di nuovo dirigerci verso il prossimo inverno con abbastanza gas negli stoccaggi. In risposta all'estrema volatilità dei prezzi causata dall'uso dell'energia come arma da parte di Putin, la Commissione sta anche lavorando per restituire stabilità al mercato del gas. Ma i combustibili fossili non saranno più acquistabili a basso costo e dobbiamo pertanto accelerare la nostra transizione verso le energie rinnovabili. Questo è il motivo per cui dobbiamo considerare modi per finanziare ulteriori investimenti nella transizione verso l'energia verde in Europa tramite REPowerEU".