Continua da parte di Exor la strategia che vede progressivamente impegnata la cassaforte della famiglia Agnelli nel disinvestire nel mercato della mobilità su gomma.

Dopo aver venduto la Fiat o FCA alla Peugeot (non è poi così approssimativo definire in tal modo la costituzione di Stellantis, visto quanto la nuova società sia così sbilanciata sull'asse francese, ipotizzandola come un primo passo per disfarsi in futuro del resto delle sue quote) gli Agnelli sembrerebbero voler disfarsi anche dei camion e degli autobus Iveco, che si trovano sotto l'ombrello di Cnh Industrial, che potrebbero essere venduti al gruppo automobilistico cinese Faw.

Da capire quale sia la strategia degli investimenti del gruppo Exor e verso quali settori sia interessata in futuro.

Per il momento, a Piazza Affari la notizia è stata accolta positivamente. Ma quello di cui dovremmo preoccuparci è soprattutto quali potranno essere le ripercussioni sui 17mila dipendenti di Iveco in Italia.