È di origini partenopee l'azienda premiata ai Technology Innovator Awards come massima esperta in Europa nel campo dell’elettronica di consumo ricondizionata per l'anno 2022. Trattasi della World Business Srl, nota al grande pubblico con il nome di "Mondo Affari", punto di riferimento del mercato dei ricondizionati.

I Technology Innovator Awards sono nati al fine di riconoscere tutte le aziende che stanno aiutando, in qualsiasi modo possibile, a contribuire al cambiamento attraverso l'innovazione, la competenza e la creatività.

A rendere nota la notizia è stata la “Innovation in Business”, rivista digitale ideata dalla AI Global Media Ltd al fine di offrire notizie e approfondimenti dal mondo della tecnologia e dell'innovazione applicati al business.

Nell'assegnare tale premio, il team di ricerca ha espresso il proprio giudizio sulla base di vari criteri che includono prestazioni, longevità, crescita aziendale e processi d’innovazione.

Nello specifico, Mondo Affari è specializzata nel commercio di prodotti ricondizionati legati al mercato dell’elettronica di consumo, quali: TV, smartphone, tablet, PC, piccoli e grandi elettrodomestici, fotocamere e molto altro ancora.

La merce ricondizionata è quella che non può essere venduta come se fosse nuova, anche se, molte volte lo è, in quanto restituita da clienti che hanno semplicemente avuto un ripensamento, o che viene usata come esposizione. Tutti i prodotti, prima di essere posti in vendita, vengono ispezionati da un team di esperti e sottoposti a una serie di test attraverso i quali se ne certifica il corretto funzionamento, per poi essere ripuliti e inscatolati con imballi e accessori originali. Uno dei principali vantaggi per l’utente finale è di certo il prezzo, in quanto la merce viene scontata dal 30% al 60%, se non oltre in casi particolari, rispetto al prezzo di listino.

La vendita di tali prodotti avviene principalmente on-line mediante il sito www.mondoaffari.it.