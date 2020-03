Teorie del complotto. Un italiano su 4 ci crede. Perlomeno è quanto emerge da un sondaggio condotto in Italia da BVA Doxa relativamente alle percezioni, preoccupazioni, opinioni e previsioni dei cittadini in merito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Trump, che vuole affossare l’economia cinese, durante l’esercitazione militare di Wuhan dello scorso ottobre 2019 (in cui guarda caso le autorità chiedono all'esercito di organizzare delle operazioni di soccorso simulando un pericolo batteriologico), coglie l’occasione per accendere il focolaio. Il Presidente Americano manda un segnale anche all’Italia, colpevole di aver aperto con Di Maio la cosiddetta “Via della seta” stringendo accordi commerciali con i cinesi allo scopo di far filtrare la loro potenza nel vecchio continente. Così, il contagio italiano da Coronavirus inizia nella Regione Lombardia, che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia.

Poi la cosa sfugge un po' di mano e così anche l’America è costretta al locked-down. Il virus generato in laboratorio per progetti di bioterrorismo verso i cinesi ed i loro amici si ritorce contro gli stessi creatori.

Niente paura. E’ qui che entra in scena Bill Gates che con “L’evento 201”, organizzato dal Center for Health Security della Johns Hopkins University, non aveva fatto altro che simulare gli effetti di una pandemia. Questo al solo fine di acquistare successivamente, sotto forma di una "finta" donazione di 100 milioni di dollari a favore della lotta contro il Covid-19, il vaccino dello stesso, che sarebbe già pronto a rivendere per un controvalore di miliardi di dollari. Chiaramente Gates sarebbe ben accompagnato: anche Bloomberg avrebbe finanziato l’evento.

Ma vi è di più. Un articolo del Wall Street Journal del 22 Ottobre 2019 riportava questa notizia: “Bridgewater scommette 1,5 miliardi sulla discesa delle borse. Il più grande hedge fund del mondo sta utilizzando opzioni put per scommettere sul ribasso entro marzo dell’indice S&P 500 o dell’Euro Stoxx 50, o di entrambi.”

In sostanza, la terribile pandemia di Coronavirus che ha ridotto mezzo pianeta agli arresti domiciliari si ridurrebbe ad una questione di soldi. Quando si sarà raggiunto il "target", comparirà il magico vaccino già acquistato da Gates & co.. Ovvero qualche billion in più per pochissimi già billionaires, in cambio di qualche migliaio di misere vite umane.

Tutto qui?

No. Il progetto generale sarebbe stato concertato dal Gruppo Bilderberg, “boss” del nostro pianeta, che grazie alla strategia del Coronavirus avrebbe dato finalmente il "via" al progetto di un Nuovo Ordine Mondiale.

Insomma. Saremmo tutti quanti pedine in mezzo ad una immensa scacchiera ove i giganti dell’economia mondiale si divertono a scommettere ed a giocare con le nostre vite e libertà individuali.

E quale sarebbe la novità?



