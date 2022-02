Il barman friulano Michele Piagno non si ferma mai. Mixologist molecolare di livello internazionale ed essere CanAmbassador per Red Bull, oltre che Ispettore Nazionale della Federazione Baristi Italiani / Qualità Italiana... si diverte pure a insegnare a diventare barman. Lo fa un corso professionale certificato, che si svolge il 14, 15, 16, 21 e 22 marzo, al Fabriq di Fossalta di Portogruaro (VE). Tutte le info sono disponibili al 3407792065. In realtà è la nuova edizione di un corso che Piagno tiene periodicamente, visto che di buoni barman c'è sempre bisogno.



Ogni info è anche disponibile a questo link: https://bit.ly/corsobarmanpiagno



Nella foto bella foto, Michele Piagno con gli allievi di un suo corso.



Tra gli argomenti che Michele Piagno affronta nel corso organizzato da Valentino Furlanis: storia del bartending, conoscere le infrastrutture del bar e gli spazi, principi di igiene alimentare applicata, merceologia del prodotto nell'american commercial bartending, principali tecniche di miscelazione, coordinazione del servizio, consigli di qualità sul bere miscelato e gestione dello standard, concetti base di flair, uno sguardo alla mixologist, food & drink. "E' un corso che organizziamo spesso, perché i ragazzi vogliono mettersi alla prova e con attestato professionale come quello che rilasciamo dopo l'esame finale, non è così difficile trovare lavoro", spiega Valentino Furlanis, l'organizzatore, che oggi gestisce locali e ha iniziato come barman. "Anzi, spesso i ragazzi poi collaborano con i locali con cui collaboro". Chi partecipa al corso ha poi ha disposizione una Lettera di raccomandazione (disponibile anche in Inglese) con specifico delle ore di formazione e specifico esami conseguiti e viene inviata comunicazione a tutti i bartender che si occupano di ricerca del personale.



C'è poi una bella novità di cui si parlerà presto: una collaborazione tra Michele Piagno, da sempre ambasciatore delle eccellenze friulani e una birra. Quale? Beh, è ovvio. Birra Friuli.