Dentro gli occhi di Clint, il primo singolo del cantautore molisano che anticipa il nuovo album in uscita in autunno.

“Dentro gli occhi di Clint” è un brano eterogeneo che si muove tra diversi generi musicali, dal cantautorato italiano alle influenze jazz e soul.

Una canzone “multicolore” che Potena descrive come un sogno tridimensionale al di sopra del rumore di fondo della realtà, un tentativo di far rivivere qualcuno attraverso gli occhi della fantasia e dei ricordi.

“Dentro gli occhi di Clint è uno sguardo profondo nell'immaginazione e nei sentimenti di ciascuno di noi”.

Il singolo è distribuito da ALTI Records.

Massimiliano Potena, in arte Potena, è un cantautore nato a Termoli, in Molise, nel 1982. Medico di professione e musicista per amore, esordisce nel 2019 con l’album “Gharbi”, registrato volutamente in presa diretta per esprimere al meglio la spontaneità e l’energia della dimensione live. La volontà di sperimentare e la ricerca di spunti sonori sempre nuovi lo porta a mescolare generi differenti: dal jazz al pop, dal funky al bluebeat, fino al cantautorato italiano. Con l’uscita di “Gharbi” Potena colleziona numerosi concerti e la selezione ai contest nazionali Sanremo Rock e Tour Music Fest.

A Giugno 2020 pubblica per ALTI Records il nuovo singolo “Dentro gli occhi di Clint”, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno.







www.facebook.com/PotenaMassimiliano/

www.instagram.com/maxpotena/

open.spotify.com/artist/6GsYIkyNedGexGkWf6OZjN?si=DoREYbdNSCO14CQzKFemSw