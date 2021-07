Sabato sera si è disputato all'Olimpico di Roma l'ultimo quarto di finale per Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina.

Gli inglesi sono andati in vantaggio dopo cinque minuti con un colpo di testa di Harry "uragano" Kane, mettendo la partita subito in discesa, anche se nel finale di tempo gli ucraini hanno dato più di un segnale per far capire che erano in grado di riportare il risultato in parità.

Però, dopo appena un minuto dall'inizio del secondo tempo, l'Inghilterra raddoppia con un altro colpo di testa, stavolta del difensore centrale Harry Maguire, deviando una punizione dalla sinistra battuta da Shaw. Per l'Ucraina non c'è neanche il tempo di riprendersi che subito dopo arriva il gol del 3-0, sempre su cross dalla sinistra di Shaw che trova liberissimo in area Kane che ancora una volta mette dentro di testa. L'ultima rete, al 60', è del neo-entrato Jordan Henderson, che finalizza un preciso cross di Mason Mount.

Adesso le semifinali che si giocheranno alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra, nonostante la variante delta. Questi gli incontri:

martedì 6 luglio

ITALIA - SPAGNA

mercoledì 7 luglio

INGHILTERRA - DANIMARCA

Per quanto riguarda la sfida tra Italia e Spagna, questa è la quarta edizione consecutiva degli europei in cui le due nazionali si affrontano. Nel 2008 la Spagna ha vinto 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ai quarti di finale a Vienna. Quattro anni dopo, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella fase a gironi a Danzica e poi si sono incrociate di nuovo nella finale di Kiev, dove la Spagna ha vinto 4-0. L'Italia si è rifatta con una vittoria per 2-0 agli ottavi di finale allo Stade de France nel 2016.

Invece, Inghilterra e Danimarca agli europei si sono incontrate solo una volta, pareggiando 0-0 nella fase a gironi del 1992 a Malmö.



La finale si disputerà sempre a Wembley, alle 21, domenica 11 luglio.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1411441890994667520