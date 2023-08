Il sound Tech-House, Electro e Progressive Melodic House di Giulia Regain è protagonista al Woodpecker di Milano Marittima (RA) il 4 e l'11 agosto 2023. In console la dj producer romagnola che si esibisce come special guest. è affiancata da Nicolò Peter Foschi come guest dj. Nella foto sono insieme, proprio in console al Woopecker.



Il primo singolo della nuova label di Giulia Regain è "The New Age", uscita venerdì 28 luglio. Il brano è prodotto dalla stessa Giulia Regain. E' dedicato all'Era dell'Aquario, in chiave "New Age Olistica". Per quel che riguarda il sound, mette insieme Tech-House, Electro e Progressive Melodic House con la tecnica di mastering denominata VinylMood™ di Enrico Zavalloni di Atomic Studio a Cesena (FC). Il Mixing e il Mastering sono stati effettuati con una catena ibrida di apparecchiature analogiche e digitali che ha permesso di ottenere una tridimensionalità e un calore unici, conferendo al suono autenticità e dinamica in modo che tutti i dettagli e le suggestioni della musica possano emergere. Lo stesso metodo all'avanguardia è stato applicato per il secondo singolo "Age of Aquarius", che esce il 25 agosto. Chi desidera inviare i propri demo può farlo scrivendo a questa mail: [email protected]. Per Giulia Regain, dj producer da tempo attiva sulla scena internazionale, l'estate 2023 è un periodo pieno di musica ed arte.



La storia di Woodpecker, storica discoteca di Milano Marittima (Ravenna) è ripartita venerdì 30 giugno, mettendo in console il resident Mitch B. e con lui uno dei dj italiani più importanti di sempre, Albertino (m2o, Radio Deejay).



Il sound, ogni notte al Woodpecker Milano Marittima, è soprattutto house, ma non solo, da vivere in party pensati soprattutto per un pubblico over 25. I dj al Woodpecker, però, non sono però gli unici e soli protagonisti. Con la loro musica andranno in scena veri show interpretatati da ballerini e performer professionisti, spettacoli sempre diversi per ogni serata d'apertura del locale. L'ispirazione degli show di Woodpecker sono aria, terra, acqua e fuoco, ovvero gli stessi elementi di un luogo unico, in cui ogni dettaglio crea armonia. Questo spazio fu infatti progettato nella seconda metà degli anni '60 dal visionario architetto Filippo Monti, che per raccontarlo disse: "facciamo un cerchio, facciamo affiorare l'acqua e ci mettiamo i coccodrilli".



L'iconica cupola, al cui interno oggi spiccano le opere di Blu, uno degli street artist più importanti al mondo; laghi circolari che si intersecano; scale da scendere e poi salire; il verde di una delle zone più belle della Romagna, che qui fa da palcoscenico al divertimento notturno...



Woodpecker, di proprietà del Comune di Cervia ed ora gestito dalla famiglia Guerrini, oggi come ieri, è uno uno spazio magico, che colpisce al cuore gli amanti del design, dell'architettura e dell'arte, non solo della musica e del divertimento. C'è chi ha definito la sua cupola "la Cappella Sistina della street art" e non per caso nel 2017 il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha inserito il Woodpecker tra i luoghi da visitare nelle sue Giornate FAI.



Oggi, dopo lunghi decenni di chiusura, Woodpecker torna a vivere, quando la luna splende nel cielo e non solo. La nuova gestione ha voluto intervenire il meno possibile sulla struttura, per lasciarne intatto il fascino senza tempo. Ogni ospite avrà quindi tutto lo spazio necessario per vivere una serata sentendosi sempre al centro della scena, grazie anche alle proposte dello staff e dei bartender, all'altezza delle aspettative dei più esigenti.



Circondato da una duna che lo nasconde alla vista di chi passa per caso, Woodpecker dal 30 giugno vuol tornare ad incantare, unire ed emozionare tutti coloro che lo scelgono per vivere la magia dell'estate.



Woodpecker

Viale Nullo Baldini n.20 - Milano Marittima (RA)

www.woodpeckerdiscoteca.it

www.instagram.com/_woodpeckerofficial

Biglietti, tavoli www.woodpeckerdiscoteca.it/eventi/

Info & Booking +39 348 860 9356

Taxi, NCC: +39 333 3470315