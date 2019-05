KKM Group acquisisce Enjoy Travel Network

KKM Group, tour operator milanese specializzato nel business travel e nell’organizzazione di viaggi evento legati al mondo dello sport e dello spettacolo, continua la sua crescita e annuncia l’acquisizione di Enjoy Travel Network, rete di 79 agenzie di viaggi concentrate al nord e centro Italia.

L’accordo, siglato a inizio maggio, prevede l’ingresso di KKM Group nel capitale sociale del network al 60% e il mantenimento della governance originaria, con Giorgio Zuccati, già co-fondatore della rete, alla presidenza.

Tra gli aspetti strategici dell’operazione rientra la creazione di un polo altamente competitivo sul fronte della biglietteria aerea, destinato a rappresentare un caso unico nel panorama italiano per innovazione tecnologica, performance qualitative e volumi, con un fatturato di partenza del ticketing di 40 milioni di euro, che consentirà di ottenere importanti vantaggi a livello tariffario.

Andrea Cani, presidente KKM Group, ha dichiarato: “Noi pensiamo innanzitutto che le agenzie non si acquistano ma si coinvolgono! Per noi infatti un network è un’unione di imprenditori, ognuno con la sua storia e i suoi obiettivi. Questa operazione ci permette di creare sinergie funzionali sia alla crescita di KKM Group che a quella di Enjoy Travel Network. KKM Group può contare su un canale distributivo aggiuntivo, mentre i punti vendita Enjoy hanno la possibilità di migliorare il proprio portfolio prodotti, integrando i nostri pacchetti esclusivi, come quelli legati a Formula 1 Experiences ®, di cui siamo gli unici rivenditori autorizzati in Italia”.

Tra gli effetti dell’operazione rientra anche l’ingresso di Enjoy Travel Network in Team Valore, consorzio di imprese della distribuzione guidato da Mario Malerba, che vede tra i suoi membri anche KKM Group. Pur mantenendo la propria identità commerciale e di brand, Enjoy potrà accedere a piattaforme di prenotazione finalizzate a migliorare le performance dei singoli punti vendita e approfittare di accordi ancora più vantaggiosi con tour operator e compagnie di navigazione. La collaborazione con Team Valore consentirà inoltre di potenziare i progetti imprenditoriali degli affiliati basati su groupage e operazioni in vuoto/pieno. Parallelamente, le agenzie Team Valore potranno approfittare dell’implementazione delle tecnologie evolute di Enjoy Travel Network sul fronte dei servizi, a cominciare dalla contabilità e dalla formazione, con l’apertura di una academy online permanente.

Giorgio Zuccati, Presidente di Enjoy Travel Network ha dichiarato: “Il coinvolgimento di un socio di prestigio come KKM Group è un positivo passo avanti del Gruppo, per dare ulteriore solidità e nuovo impulso allo sviluppo di un network dinamico e di nuova generazione come Enjoy”.

“Dimostreremo subito alle agenzie Enjoy – conclude Cani – il nostro interesse ad investire sulla rete, rilasciando gratuitamente ad ogni punto vendita la nostra Travel App, strumento completo ed efficace per il customer relationship management”. Travel App instaura un canale di comunicazione diretto tra l’agenzia di viaggi e i suoi clienti, inviando sui loro device preventivi personalizzati, documenti di viaggio, comunicazioni riservate e offerte speciali, segnalate da notifiche “push”.