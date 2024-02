Sabato scorso, durante la partita Salernitana - Monza, un pallone calciato maldestramente da uno dei giocatori, è arrivato in tribuna ed è stato raccolto da un bambino che l'ha stretto con sé con la speranza di portarlo a casa.

Il regolamento, però, prevede la restituzione immediata. Così uno steward ha chiesto al ragazzo di restituire alla svelta il pallone provocando in lui una forte delusione, così grande, da scoppiare in lacrime.

Ieri, quel ragazzo, è stato invitato agli allenamenti dalla Salernitana per ricevere un pallone e qualche autografo da parte dei suoi idoli. Ad un certo punto si è avvicinato Kostas Manolas e il bambino gli ha detto: "Mi devi promettere che resti a Salerno anche in Serie B".

La risposta del difensore greco è da grande campione:

"Non ti devi preoccupare, perché noi restiamo in Serie A".

Manolas ha rintracciato poi il magazziniere e ha ordinato una maglia in regalo per il giovanotto, dicendo: "Dategli la maglia al ragazzo. La pago io".

Complimenti alla Salernitana per aver rintracciato il ragazzo e per avergli fatto vivere un sogno, dopo la grande delusione dello scorso weekend.

Un applauso anche a Kostas Manolas per il grandissimo gesto...



Fonte: SalernoToday