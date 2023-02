Ieri, lunedì 21 febbraio 2023, è andata in onda una nuova edizione di Belve, il celebre programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti intervistati c'è stata anche Anna Oxa, reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, in cui aveva deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione.

In alcune clip diffuse dall'ufficio stampa Rai, si è potuto intuire quali temi sarebbero stati toccati nell'intervista, ma la stessa Fagnani ha svelato ulteriori dettagli durante l'ultima puntata de La Vita In Diretta.

"È stata un'intervista impossibile" ha dichiarato la conduttrice, sottolineando la reticenza di Anna Oxa ad accettare domande. "Le sono grata per essersi fidata di me, è stato un atto di fiducia che apprezzo molto. Io penso che non sia mai banale, perché ti porta a vivere qualcosa di diverso. Ti fa riflettere un po' diversamente. Io mi sono divertita, spero che il pubblico si sia divertito anche lui".

Riguardo al 25° posto di Anna Oxa a Sanremo, la conduttrice ha commentato: "Ho avuto l'impressione che lei non dia peso ai voti. Questo perché le interessava trasmettere un messaggio preciso (...) Non ho capito se non dia peso perché non ritiene qualificati i votanti, o perché è arrivata 25°. In ogni caso, il suo obiettivo era trasmettere un messaggio e chi doveva capire, ha capito".

La cantante Anna Oxa ha poi attirato l'attenzione dei fan con una clip in cui ha indossato gli occhiali da sole durante l'intervista. Questo dettaglio insolito ha suscitato alcune perplessità da parte di Anna Pettinelli, ospite della trasmissione, che ha commentato insieme alla giornalista Francesca Fagnani. Secondo Anna Pettinelli, l'uso degli occhiali da sole durante un'intervista è irrispettoso, poiché il contatto visivo è importante per comunicare efficacemente con il proprio interlocutore.

Tuttavia, Francesca Fagnani ha scherzato sulla questione del sole, dicendo "Tu non sai quanto sole c'è qui dentro. Tu non sai che sole ci sta qui!" e facendo sorridere gli altri presenti. Nonostante le opinioni contrastanti, la clip ha comunque suscitato l'interesse dei fan di Anna Oxa e ha dato loro uno sguardo dietro le quinte del mondo della musica.