Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar".

Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Ci sono sempre belle novità nel suo mondo musicale. Una di queste è il nuovo episodio del suo radioshow: Mark Donato On Air.

Tra le altre, in questa calda estate 2023, è diffuso da Radio Sole FM, Radio Piave FM, Danto Radio FM.

E com'è la playlist del radioshow curata da questo artista toscano che vive però a Bologna? Come sempre Mark Donato punta anche su tracce internazionali come "Nanana" di Peggy Gou, ma privilegia brani di produttori italiani come Jude & Frank, Benny Benassi, Meduza e tanti altri.

"Il mio radioshow è incentrato sulle produzioni italiane", racconta Mark Donato. "Credo infatti che per noi artisti ci sia la necessità di fare squadra", spiega l'artista. "Per me poi è anche una scelta artistica: amo e propongo da sempre produzioni italiane".

Non è l'unica bella news radiofonica per Mark Donato. Spesso i suoi mash up, molto personali, vanno in onda in FM. Le versioni inedite di brani italiani che realizza per i suoi dj set vanno in onda su Radio Italia Party, il programma condotto da Paoletta e Luca Camorcia, due degli speaker più stimati del panorama italiano. E' una bella collaborazione che dà spazio all'originalità musicale di Donato.

https://www.instagram.com/markdonatoreal/