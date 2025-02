Il fantasma di John Wayne! Ma vedi questo, se ne arriva con il piglio del predicatore fanatico a farci lezioncine di democrazia, lui grande voltagabbana che dopo aver osteggiato ferocemente Trump ora, illuminato sulla via di Damasco, ci annuncia l’arrivo del “nuovo sceriffo” in città.

Le parole che usi dicono tutto. Sarà anche vero che noi europei ci stiamo avvoltolando in un groviglio di regole, di faticose e a volte sterili discussioni per trovare accordi su tutto. Ma è anche vero che dobbiamo smetterla di autoflagellarci, perché quella che si sta giocando è una partita epocale in cui proprio ciò che l’Europa rappresenta è ciò che si vuole cancellare.

Il nuovo vento che agita il pianeta mira a sgretolare tutto il sistema di regole, organismi e principi che faticosamente si è provato a creare per regolare i rapporti tra gli stati e le popolazioni. Il multilateralismo infatti è il vero obiettivo, perché quello che si vuole è ristabilire la legge del Far West.

La legge del più forte, dove chi picchia più duro e spara per primo vince; chi è più ricco ricatta e si prende quello che vuole.

So che molti dispensano simpatie sia ad ovest che a est, a volte per entrambi che ci stringono a tenaglia, perché forse appare tutto più semplice. Ma io mi tengo stretta la nostra faticosa, inefficiente e farraginosa democrazia e di sceriffi pistoleri non ne voglio proprio sapere.

E chissà che non sia la volta buona per noi europei per diventare adulti, per emanciparci finalmente dalla sudditanza nei confronti di chiunque.