Il rappresentante del Comit espulso ed attaccato su facebook dal sindacato Intesa

Christian Palladino, fondatore del coordinamento militari transitati, è stato prima bannato e poi attaccato dal sindacato INTESA per aver postato un video sul gruppo facebook “Dipendenti civili del Ministero Della Difesa”.

Il coordinamento tratta le tematiche inerenti alla nuova vita di militari transitati all'impegno civile per motivi sanitari ed è diventato un punto di riferimento importante. Il coordinatore Christian Palladino, più volte, ha evidenziato i disagi e le difficoltà economiche e sociali conseguenti al transito, dove il militare, a differenza di ciò che aveva deciso di fare nella vita, si ritrova catapultato in una realtà dove non c'è alcun riconoscimento oggettivo, nessun avanzamento di carriera, impossibilità di avvicinarsi alle famiglie e tutto quello che ne consegue: "è chiaro che questa nostra condizione non è indotta da nessuno in particolare, ma va sicuramente diffusa è regolamentata nelle sedi opportune.

In questi giorni Palladino ha subito varie ingiurie e diffamazioni per aver postato un video sul gruppo “DIPENDENTI CIVILI DELLA DIFESA”, il video in questione riprendeva il discorso di un rappresentante politico atto a denunciare la distanza tra alcuni sindacalisti ed i lavoratori.

In un primo momento il coordinatore è stato escluso dal gruppo stesso ma, dopo molte lamentele di militari transitati all’impiego civile, è stato aggiunto di nuovo.

I problemi non finiscono qui però, perché alcuni rappresentanti del sindacato INTESA gli si sono scagliati contro verbalmente e per due giorni consecutivi hanno commentato in modo inopportuno ogni tentativo di dialogo da parte di Palladino.

Deluso e rammaricato dell’accaduto, il coordinatore del COMIT si è trovato costretto ad abbandonare spontaneamente il gruppo.

Un atteggiamento che poco ha a che fare con la Democrazia e con l’etica sindacale.