Dopo oltre tre anni di stop, causa la crisi pandemica, ritorna finalmente nelle piazze italiane il Panini Tour con l'edizione 2023. Dopo lo start della scorsa settimana in quel di Lecce, ecco la seconda tappa del tour, di scena a Napoli, sul Lungomare Caracciolo, all'altezza della Rotonda Diaz, nei giorni di Sabato 4 e Domenica 5 Marzo.

A presentarci l'evento, il responsabile del Tour Panini 2023, sig. Alessandro Folloni:

"Siamo molto felici di poterci finalmente ritrovare nelle piazze italiane dopo questi ultimi tre difficili anni. Torniamo proponendo un tour in grande stile, toccando diverse città italiane: abbiamo iniziato a Lecce, oggi e domani saremo qui a Napoli, dove abbiamo sempre un seguito fantastico di collezionisti e di appassionati di calcio.

Quest'anno, la novità principale del Panini Tour è che si è trasformato davvero in un evento che parla di tutte le anime di Panini, non solo dei collezionabili, con la raccolta Calciatori che detiene ovviamente la parte principale seguita dalle altre collezioni, ma abbiamo con noi anche i nostri colleghi del publishing, in quanto ricordo che Panini non è solo collezionismo, ma anche un importante editore del fumetto dal punto di vista delle testate Disney.

Al tour, quindi, troverete anche Topolino ed i suoi disegnatori, con tante attività da fare insieme: giochi con le figurine, attività di disegno ecc.

Abbiamo inoltre il nostro punto vendita mobile, il Panini Roadstore, dove si possono trovare non solo tutte le collezioni presenti in edicola, ma anche le varie pubblicazioni come Barbie ed altre riviste di questo tipo."

Le altre novità del tour?

"Come sempre il nostro punto principale è la vidimazione dell'album completo. I collezionisti che completano l'album, possono recarsi all'apposito stand dove riceveranno il timbro ufficiale Panini di album completato, ricevendo naturalmente come premio ulteriore dei bellissimi gadget. A questo abbiamo poi i consueti stand con i vari giochi dedicati alle figurine come il quizzone ed il figudribbling.

Ma la grande novità, è, come detto la presenza dello stand di Topolino, con il nostro disegnatore Disney ( naturalmente originario del luogo, in modo da legare maggiormente il mondo Panini con la città che ci ospita) tiene delle vere e proprie sessioni di insegnamento di disegno di Topolino ai ragazzi, che sono sempre curiosi di sapere come nascono i loro personaggi preferiti."

Ringraziando il sig. Folloni e tutti i membri dello staff della cordialità, rinnoviamo l'appuntamento con il Tour a Napoli domenica 5 Marzo per poi spostarsi a Roma nel fine settimana dell'11 e 12 Marzo.