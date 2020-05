Ieri, alla Camera, il deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi, nel suo intervento, ha ricordato le carenze della sanità lombarda nella gestione dell'emergenza Covid.

Dopo averlo interrotto più volte, il leghista Riccardo Molinari, intervenuto subito dopo, ha spiegato il motivo delle urla provenienti dai banchi dell'opposizione, che hanno impedito più volte il prosieguoi dell'intervento, in questi termini:

"Credo che la pagina che abbiamo vissuto pochi minuti fa in quest'Aula sia uno dei momenti più bassi della storia repubblicana. Vede, Presidente, se ci si può abituare o rassegnare all'incompetenza, all'incapacità, alla mancanza di cultura istituzionale e politica, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, alla mancanza di umanità, all'indifferenza per migliaia di morti, per la sofferenza di migliaia di famiglie, per il dramma che ha vissuto una parte importante del Paese, l'indifferenza verso quello, signor Presidente, è qualcosa cui non ci vogliamo abituare e non ci possiamo abituare. E credo che sia suo dovere far sì che anche quest'Aula non possa pensare che sia normale speculare sulle migliaia di morti della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna, per difendere un Governo le cui incapacità sono davanti agli occhi di tutti gli italiani!"

Ma è andata realmente così? No.

Ecco i passaggi "incriminati" dal discorso di Ricciardi.

"... ma chi lo attacca [riferendosi a Conte, ndr] propone un modello amministrativo o sanitario, quale propone? Il modello Lombardia...Lei, Presidente [è invitato] a fare come l'assessore Gallera, che in conferenza stampa arrivava puntualissimo e annunciava che in Cina si faceva meglio, in Lombardia si faceva meglio che in Cina. In Cina ci hanno messo dieci giorni a costruire un ospedale, in Lombardia 6, l'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti: ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini lombardi! E non li ha spesi Roma ladrona, li ha spesi la Lombardia! ...Poi, Presidente, lei ha avuto anche la fortuna di lavorare con l'ex sottosegretario Giorgetti, che la ricetta per la sanità gliel'aveva data; aveva detto: ma chi ci va più dai medici di base? è finita quella roba lì, e si è visto. ...Si è visto come è andata, si è vista come è andata quella politica, iniziata nientepopodimeno che da Formigoni: lui e il centrodestra in Lombardia hanno tagliato, in poco più di vent'anni, 25 mila posti letto pubblici, assegnando il 40 per cento delle risorse alla sanità privata. ...Allora, la delibera della regione Lombardia ad inizio marzo, il presidente Luca Degani, parole sue, associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo, chiederci di ospitare pazienti con i sintomi COVID-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio…"

Ma di cosa si dovrebbe vergognare l'onorevole Ricciardi? Dell'aver ricordato alla Lega i loro "meriti"? E perché, invece, la Lega non si dovrebbe vergognare della tronfia esultanza del presidente Fontana che non manca occasione per autocelebrarsi nonostante quello che in Lombardia è accaduto?

Parlare delle carenze nella gestione della sanità lombarda è un nervo scoperto per la Lega. Stamani, sull'argomento è intervenuto pure l'ex presidente Formigoni in una intervista per Telelombardia (fonte Ansa):

"Io ho governato 17 anni, ma sono scaduti nel 2012. Io ho costruito una sanità di assoluta eccellenza sia nel campo ospedaliero, sia nel campo della medicina di territorio. Dopo di me è arrivato qualcuno che nessuno cita mai, che ha governato 5 anni e ha cambiato profondamente e in peggio la sanità di Formigoni. Quello che dico sono le carte che lo dimostrano. La sanità che ho costruito era una eccellenza, molto forte sia sul piano ospedaliero, sia sulla medicina di territorio, in particolare i medici di base. Dopo di me è stata fatta una riforma che ha indebolito fortemente la medicina di territorio, proprio quella di cui c'era bisogno per il coronavirus".

Qual è la morale che possiamo ricavare da quello che abbiamo riassunto sopra?

Che in Italia c'è un'opposizione che vuole ridisegnare la realtà dei fatti, stravolgendola, per supportare le menzogne della propria propaganda e che il solo azzardarsi a voler ricordare agli italiani la realtà dei fatti viene descritto come uno scandalo di proporzioni bibliche... e tutto questo mentre la Lega è all'opposizione. Figuriamoci che cosa potrebbe accadere nel caso governasse il Paese!