Nuovo coming out nel nuoto. Il giovane atleta della Nazionale canadese, Markus Thormeyer si è dichiarato gay: “La vita è migliore quando abbracci completamente quello che se”.

In attesa di prendere parte alle Olimpiadi di Tokio 2020 (+1), il giovane nuotatore (specializzato nel Dorso e nello Stile Libero)ha fatto coming out attraverso le pagine della rivista sportiva Out Sports.

«Un giorno - ha detto Thormeyer - eravamo tutti in giro e l’argomento “relazioni sentimentali” è venuto a galla nel corso di una conversazione. Quello è stato il mio momento. Ho detto casualmente che non ero mai stato ad un appuntamento con una persona, fino a quel momento, e che ne avevo un po’ paura. Che probabilmente sarei stato un disastro, nervosissimo, e che avrei finito per rovinarlo».

Adesso Markus fa parte dell'OneTeam del Canadese che si occupa del'inclusione nello sport (a tutti i suoi livelli) delle persone e degli atleti LGBT+.