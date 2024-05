In seguito alla recente e scioccante notizia di un gatto scuoiato vivo ad Angri, in provincia di Salerno, lo Studio Legale Guglielmo Mossuto desidera sottolineare l’importanza della protezione degli animali e delle leggi che regolano il loro trattamento.

La Procura della Repubblica ha avviato le indagini per trovare il responsabile di questa atrocità, con una ricompensa di 13 mila euro per chiunque fornisca informazioni utili.

Il nostro studio desidera chiarire che, se la dinamica ha natura colposa, ovvero per mero incidente, non ci sono conseguenze sotto il profilo penale. Tuttavia, se l’atto è doloso, è integrato il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter del codice penale.

La pena prevista va dai tre ai 18 mesi e una multa fino a 30mila euro per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Se dall’atto di crudeltà deriva la morte dell’animale il codice prevede una specifica aggravante, con un aumento della pena fino alla metà.

Nel caso di specie il giudice potrebbe quindi arrivare ad un massimo di 27 mesi di reclusione. A nostro avviso, queste pene sono troppo leggere, considerato che con pene di questa entità non si va in carcere. Sono previste infatti la sospensione dell’ordine di carcerazione e modalità di espiazione alternative alla detenzione.

Si veda anche il reato di uccisioni di animali di cui all’art. 544 bis c.p. che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

A livello legislativo, va segnalata al 2023 la giusta proposta di legge della deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la difesa dell’ambiente, al fine di prevedere pene più alte per chi maltratta e uccide animali (rispettivamente fino al massimo di 5 e 6 anni di reclusione).

Lo Studio Legale Guglielmo Mossuto è impegnato nella difesa dei diritti degli animali e nella promozione di un trattamento equo e umano nei loro confronti. Continueremo a monitorare da vicino questa situazione e a fornire aggiornamenti legali pertinenti.







