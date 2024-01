Esplora nuovi orizzonti di archiviazione con il SanDisk Extreme PRO SSD da 2TB, un compagno affidabile per trasferimenti veloci e resistenza estrema.

Con velocità di lettura/scrittura fino a 2000 MB/s, questo SSD offre prestazioni elevate per gestire agevolmente grandi quantità di dati. Il design robusto con corpo in alluminio non solo conferisce durabilità all'unità, ma agisce anche come efficace dissipatore di calore, garantendo performance ottimali in ogni situazione.

La solidità dell'unità è evidente anche nella sua capacità di resistere a cadute fino a tre metri e nell'indice di protezione IP65, che la rende resistente all'acqua e alla polvere. Questa combinazione di resistenza e velocità la rende ideale per chi cerca un SSD affidabile per affrontare avventure quotidiane e sfide più estreme.

La sicurezza dei tuoi dati è prioritaria. Con crittografia hardware a 256 bit e protezione tramite password, i tuoi contenuti privati sono al sicuro. La crittografia AES a 128 bit, compatibile con Windows 8, Windows 10 e macOS v10.9+, garantisce la massima sicurezza.

Goditi una gestione dei file agevole e ottimizza lo spazio grazie all'app SanDisk Memory Zone. Acquista oggi il SanDisk Extreme PRO SSD da 2TB e approfitta di uno sconto del 53% per un'archiviazione potente e resistente. Affronta ogni sfida con la certezza di avere al tuo fianco un SSD di qualità superiore.