A giugno 2024, il NAS di Trento ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare, sei in carcere e una ai domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano. Gli arrestati, tutti cittadini italiani, sono accusati di traffico di sostanze anabolizzanti, alcune delle quali classificate come stupefacenti, coinvolti in un vasto traffico con spedizioni capillari in tutta Italia.

L'indagine è iniziata dopo la scoperta di giovani sportivi affetti da tumori correlati all'uso di anabolizzanti. Il principale indagato, un bodybuilder e personal trainer di Bolzano, raccoglieva ordini di anabolizzanti dai clienti, inviati tramite una catena di spedizioni utilizzando nomi falsi per mittenti e destinatari.

Ogni centro spedizioni inviava circa 250 pacchi al mese, con un introito stimato tra 55 e 65mila euro mensili.

Gli steroidi anabolizzanti androgeni, comunemente indicati con il solo termine anabolizzanti, possono essere prodotti dall’organismo (in questo caso si dice che sono di origine endogena), oppure sintetizzati in laboratorio in modo che abbiano una struttura chimica e degli effetti sul fisico simili a quelli degli ormoni sessuali maschili, in particolare al testosterone.

Sono steroidi anabolizzanti androgeni il mesterolone, l’ossandrolone, l’ossimetolone, lo stanozololo.

Tali sostanze agiscono aumentando la forza e la massa dei muscoli scheletrici (azione proteico-sintetica) e determinando lo sviluppo di caratteristiche sessuali maschili (effetti androgeni) quali, ad esempio, incremento della quantità di peli (irsutismo), sviluppo dei genitali maschili e profondità della voce.

Dal punto di vista medico gli anabolizzanti (steroidi anabolizzanti) sono utilizzati per curare gli uomini che non producono abbastanza testosterone (ipogonadismo), in determinati tipi di anemia e in alcune forme di deperimento cronico dei muscoli. Possono essere usati anche per curare alcuni tipi di cancro al seno. Data la loro potenziale pericolosità e la presenza di numerose controindicazioni, il loro utilizzo deve avvenire unicamente a seguito di prescrizione del medico e sotto il suo controllo.