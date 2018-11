Come registrare un dominio .museum

Registrare un dominio .museum è rappresenta la scelta ideale per entrare a far parte della prima comunità web al mondo dedicata ai musei e per affermare una propria presenza forte nella rete.

Riconoscibili e di facile memorizzazione, i domini .museum sono quindi destinati a fornire e diffondere contenuti, informazioni, commenti e critiche relativi al mondo dei musei.

La registrazione di un dominio .museum è riservata a chiunque sia in grado di comprovare il proprio legame con un'attività museale.

Possono registrare un dominio .museum, quindi, non solo i musei, i curatori dei musei e le associazioni museali, ma anche chiunque abbia un interesse o un legame con la professione e/o l'attività museale.

Il Registro si riserva il diritto di effettuare verifiche a sua discrezione, pena la cancellazione del dominio.