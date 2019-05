Any Given Sunday Brunch, al via i nuovi appuntamenti da East Market Diner

Colazione o pranzo non fa differenza, da East Market Diner arrivano gli appuntamenti con il brunch. Il brunch ovvero la congiunzione di breakfast e lunch è dedicato a tutti quelli che vogliono godersi una colazione più ricca ma non un intero pranzo dopo le ore piccole del sabato.

La sua diffusione è dovuta soprattutto alla comodità di un pasto meno formale di una colazione o un pranzo, dove è presente qualunque tipo di cibo, dolce o salato che sia. Il brunch è tipico della domenica, quando ci si alza più tardi del solito e non si ha voglia di aspettare fino all'ora di pranzo per mettere qualcosa sotto i denti.

L'offerta culinaria di East Market Diner, -lo spin-off del popolare mercatino domenicale East Market- prevede un menù a 20 euro con una vasta scelta. Hamburger (Classic, Cheese, Bacon cheese, Vegan, Avocado, Fish, East Market Burger) serviti con patatine fritte, Avocado Toast, French Toast salato nella versione Ham & Cheese, oppure Avocado e Bacon, oppure Scrambled Eggs o Fried Eggs servite con pane tostato e bacon; e continuare scegliendo tra French Toast dolce, Cheesecake, Brownie al cioccolato o Pancakes, il tutto accompagnato da succo d'arancia e caffè americano.

Oltre alla sala interna è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner e instagram.com/eastmarketdiner.

Any Given Sunday Brunch

Tutte le domeniche dal 26 maggio al 23 giugno

Dalle 12 alle 16

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0266661881