Dal 2 al 17 Marzo, presso il Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce, avrà inizio il percorso formativo ad orientamento politico e civile, rivolto a donne e giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno voglia di conoscere ed impegnarsi civilmente in una politica sana, attiva e responsabile.

Il Comune di Monteroni ha accettato di partecipare e comporre questo progetto di elevata formazione culturale su promozione di G. Semeraro per attivare nei giovani e nelle donne la voglia di un futuro vissuto appieno nella legalità, nella responsabilità e nell’etica civile.

Il corso che avrà luogo nel Palazzo Baronale della città , ha come prima data il 2 Marzo con ospiti come L’Avvocato Loredana Capone, presidente del consiglio regionale della Puglia e Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento. In questa giornata si affronterà l’introduzione al corso che vuol dare l’opportunità di acquisire nozioni fondamentali per chiunque voglia affacciarsi al mondo politico in maniera sana e proattiva.

Si proseguirà il 10 Marzo con il secondo appuntamento che tratterà nel vivo l’argomento “giovani, politica, territorio e formazione culturale” sottolineando attraverso la voce del docente Fabio Pollice, rettore dell’Università del Salento e del Dott. Alesio Valente, quanto sia importante crescere in un ambiente sano e pieno a livello culturale e formativo e quanto questo possa fare la differenza.

Nell’ultima giornata che avrà luogo il 17 Marzo, l’Assessore alle Politiche Culturali Ramona Visconti, il Dott. Guido Aprea, Viceprefetto Vicario U.T.G di Lecce e la Dott.ssa Fausta Palazzo, presidente della sezione civile del Tribunale di Brindisi, concluderanno il corso attraversando i temi e l’importanza della legalità nella politica che non deve essere un’utopia ma assolutamente una necessità da far fiorire.

Tutte le giornate formative avranno luogo alle ore 18.00 come anticipato presso il Palazzo Baronale di Monteroni in Piazza Falconieri.

Il corso è consigliato a donne e giovani dai 18 ai 30 anni ma è aperto a tutti coloro che vogliano fare formazione politica.

Al termine delle tre giornate verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Si ringrazia, per l’impegno profuso: G.Semeraro promotore dell’evento, la Dott.ssa Valeria Mignone, il Presidente Stefano Minerva e l’amministrazione tutta di Monteroni di Lecce con a capo il Sindaco Mariolina Pizzuto per aver creduto in questa opportunità di comunicazione attiva e funzionale.