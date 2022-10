Planet Farms sostiene Fondazione Umberto Veronesi nella lotta contro i tumori femminili. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e in questa occasione Planet Farms, azienda leader nel vertical farming, sostiene Fondazione Umberto Veronesi e il suo progetto Pink is good per la lotta contro le malattie oncologiche femminili (tumore del seno, dell’utero e alle ovaie).

La verticalità per Planet Farms non rappresenta solo lo sviluppo verticale delle coltivazioni, ma ha anche un valore simbolico: il sogno di reinventare il futuro rappresenta un’evoluzione, un cambiamento di prospettiva. Planet Farms è innovazione, eccellenza tecnologica, responsabilità ambientale e sociale, proprio per questo ha deciso di unirsi al coro di aziende che ogni anno sostengono concretamente la ricerca scientifica.

“Come Planet Farms siamo orgogliosi di sostenere la ricerca e dare il nostro contributo per aiutare a prevenire e combattere il tumore al seno e tutti i tumori femminili”, afferma Luca Travaglini – co-CEO e co-founder di Planet Farms – “è solo grazie ai progressi della ricerca scientifica e alle campagne di sensibilizzazione che è possibile diagnosticarli e curarli in tempo. Questo è il nostro primo anno in qualità di partner della Fondazione Umberto Veronesi, e siamo certi che rappresenti solo il primo step di un percorso”.

Per dare maggiore risonanza al progetto, lo stabilimento dell’azienda a Cavenago di Brianza verrà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre.

Dal 2014 ad oggi, grazie al supporto di donatori privati e aziende, Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato 262 ricercatori e ricercatrici impegnati contro i tumori femminili e numerosi progetti scientifici di altissimo profilo.

“In Planet Farms crediamo fermamente nella ricerca scientifica come patrimonio dell’umanità. Seppure diversamente, anche noi facciamo ricerca tutti i giorni, per gettare le basi per un futuro più sicuro per chi verrà dopo di noi. Crediamo inoltre nella responsabilità degli individui e delle aziende di prendersi cura degli altri, rafforzando una lunga catena di cui rappresentiamo solo un tassello”, conclude Daniele Benatoff – co-CEO e co-founder di Planet Farms.



Planet Farms

Planet Farms è una società leader nel vertical farming, fondata a Milano nel 2018, che ha sviluppato un sistema di coltivazione verticale unico al mondo per dare una risposta concreta al bisogno di prodotti agricoli sani, di alta qualità, a bassissimo impatto ambientale e alla portata di tutti. Planet Farms è nata da un’idea di Luca Travaglini, subito sposata dal co-founder, co-amministratore delegato, nonché amico di una vita Daniele Benatoff. Il suo cammino prende il via da un’iniziativa di ricerca e sviluppo all’interno della Travaglini S.p.A., durata 4 anni ed è ora forte di un progetto tecnico e commerciale che ha visto la costruzione a Cavenago di Brianza della più grande vertical farm in Europa, una delle più grandi al mondo e la più avanzata a livello di tecnologia e automazione.