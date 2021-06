"Cheri Cheri Lady", grandissimo successo dei Modern Talking, già da qualche tempo è tornato a far ballare e sorridere, grazie a Jaywork Music Group ed un team consolidato di produttori formato da Luca Peruzzi & Luca Facchini Vs. Matteo Sala. La voce di Foresta reinterpreta alla perfezione il mood dell'epoca rendendo il brano fresco ed attuale. La label per la precisione è Atomika Records.

E che succede dal 18 giugno? C'è anche un nuovo remix per "Cheri Cheri Lady", curato da Casiraghi & Luke DB. E' un remix decisamente scatenato, perfetto per mettere energia per tutta l'estate 2021.

Chi lo desidera può scegliere anche le altre due versioni di "Cheri Cheri Lady". C'è quella dei 2 Black, che come sempre ci regalano il loro gusto Pop Dance adatto a tutte le radio; il tatuatissimo Matteo Sala invece propone una versione energica con un bassline imponente, una versione perfetta per i dancefloor e i dj Set.

Nel 1985 i tedeschi Modern Talking pubblicarono uno dei loro più grandi successi: "Cheri Cheri Lady". Bohlen e Anders, i due Modern Talking, di grandi hit ne hanno messe a segno tante, ma l'inciso di "Cheri Cheri Lady" è probabilmente unico, uno dei più rappresentativi di tutta la musica pop anni '80. Con oltre 70 milioni di ascolti sull'odierno Spotify, il brano raggiunse il primo posto delle chart in tanti paesi tra cui Astria, Germania, Norvegia e Svizzera, fu inoltre disco d'oro in Germania, mentre in Italia arrivò "solo" al decimo posto in classifica, per poi però entrare nella storia...