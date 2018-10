Vida Loca per Halloween fa scatenare l'Italia... ed ogni venerdì è al Matis di Bologna

Vida Loca, il party che sta facendo ballare l'Italia ad ottobre e novembre 2018 non rallenta affatto. Anzi ad Halloween accelera, visto che fa ballare ben tre club: Sali & Tabacchi a Reggio Emilia, King's a Jesolo (VE) e Peter Pan a Riccione (RN).

Vida Loca è un evento scatenato che fa ballare al ritmo di musica pop, reggaeton, house hip hop ed r'n'b, ovvero il sound che fa scatenare tutto il pianeta. Un evento Vida Loca non è il solito dj set / concerto di una star musicale. Anzi, Vida Loca non ospita star.

E' uno spettacolo collettivo in cui il pubblico si sente davvero protagonista, al centro della scena. Ballerine e ballerini sono sexy ma soprattutto bravissimi, riesco ad essere tutt'uno con il ritmo. I dj di Vida Loca (Tommy Luciani, Giulia Alberti e tutti gli altri) esprimono la loro personalità e sound sempre diversi, le performer come Eleonora Lari interpretano dal vivo hit e brani non così conosciuti… con il risultato di far vivere qualcosa di diverso dalla solita 'serata in discoteca'.

L'impatto scenografico e multimediale colpisce: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location… Vida Loca è una sorta di musical notturno tutto da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra. Quello di Vida Loca è un tour fatto di eventi che sanno mescolare effetti speciali, performance di ballo, dj set, live music, scenografie e tecnologie d'impatto....

IL CALENDARIO INFINITO DEI PARTY VIDA LOCA

2/11 Shed - Busto Arsizio VA

3/11 Extra Extra / Padova

3/11 Donoma / Civitanova Marche MC

9/11 Sottozero Piacenza

10/11 Gattopardo / Alba Adriatica

17/11 Size @ Matrioska - Perugia

24/11 Demodé Modugno (BA)

Ogni venerdì (anche il 2 novembre) @ Matis Dinner Club / Bologna

DJ Tommy Luciani, MC Luca Bad

info ☎ 338 2969004 via Rotta 10 , 40132 Bologna

Halloween 31/10 Peter Pan Riccione (RN), King's Jesolo (VE), Sali & Tabacchi Reggio Emilia





VIDA LOCA

info 349 887 1913

www.facebook.com/VidaLocaofficialparty

www.instagram.com/vidalocaofficialtour/