Seduta fiacca per le Borse del Vecchio continente. Prevalgono in sostanza le prese di profitto al termine di un mese brillante. Anche Milano si muove in scia alle altre piazze di Eurolandia (il Ftse Mib termina in flessione dello 0,3% a 29.342 punti), dopo che i dati deboli dalla Cina e le parole di Christine Lagarde sul fronte dei tassi di interesse, hanno smorzato l'umore. Sul listino milanese il titolo migliore è stato Telecom Italia (+2,6%).