Alla fine, per Kamala Harris, è arrivato anche l'imprimatur alla sua candidatura alle presidenziali 2024 da parte dei coniugi Obama, il cui silenzio, assordante, non poteva non passare inosservato.

Ma alla fine l'appoggio c'è stato... in una telefonata ripresa in un video di circa un minuto che, a dire dei promotori della campagna della Harris, sarebbe del tutto casuale e ripreso in tempo reale!

"Ti abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale", ha detto Obama a Harris. "Sono orgogliosa di te. Sarà un evento storico", sono state invece le parole dell'ex first lady."Grazie a entrambi. Significa tanto. E ci sarà da divertirsi", è stata la replica della Harris.

Perché l'appoggio degli Obama è fondamentale per la Harris? Perché il primo presidente nero degli Stati Uniti, resta una delle figure più popolari del partito democratico anche dopo più di un decennio dalla sua ultima elezione ed il suo sostegno alla raccolta fondi non sarà sicuramente un elemento negativo.

Il silenzio iniziale degli Obama è stato spiegato perché non voleva intromettersi nelle decisioni del partito mentre i dem stavano lavorando alla candidatura. Stando così le cose, la prossima convention democratica non sarà aperta e la Harris non dovrà affrontare un concorrente per confermare la propria candidatura.

Una brutta notizia per Trump che adesso si trova a dover affrontare un candidato che solo dopo una settimana di campagna gli ha mangiato una bella fetta di consensi in base ai sondaggi pubblicati di recente.