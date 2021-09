Meglio dare che prendere ma talvolta può esserci più umiltà nel ricevere che nel donare.

Alla Locanda degli Amori e Sapori in Via Lucullo di Bacoli si è tenuta sabato scorso una cena di gala per venire incontro alla valorizzazione di ragazzi diversi ma speciali.

Le degustazioni sono state condotte dall’Executive Chef Rosario Annunziata, noto maestro di cucina e dell’alimentazione senza glutine (Università Federico II di Napoli). La serata, riuscitissima, è stata caratterizzata da un percorso enogastronomico delle prelibatezze del nostro mare e della terra dei Campi Flegrei. È seguita la degustazione delle dolcezze della giovane lady chef pasticciera Mariagrazia Prignani, allieva dello chef Annunziata.

Il giornalista Renato Rocco, direttore de “La Buona Tavola Magazine”, ha collaborato all’organizzazione dell’evento. Anche lo chef Alfonso Falanga ha dato il suo contributo alla stupenda serata che si è svolta all'insegna della solidarietà e della collaborazione. L'entusiasmo di Martina, Luisa, Mariarosaria e Mariapia è alle stelle, sono ragazze speciali che da oltre 15 anni si impegnano nella ristorazione che è per loro motivo di autostima e crescita, professionale e personale.

I ragazzi hanno lavorato a fianco dello chef Rosario Annunziata e della pasticciera Mariagrazia Prignani, oltre che per la realizzazione dei prelibati e squisiti piatti, anche al servizio in sala veramente impeccabile, riscuotendo il plauso degli ospiti in sala, soddisfatti delle numerose e ottime portate servite.

Non è il primo evento di questo tipo che ha la finalità di essere sempre vicini ad ogni realtà che si occupa di far del bene, talvolta basta poco per motivare chi ha bisogno solo di una parola di incoraggiamento. Un’emozione unica non è solo il dare ma anche ricevere. Sono ragazzi meticolosi nel portare a termine con serietà e impegno il loro lavoro e, soprattutto, ti ricambiano con grande affetto e sorrisi che ti riempiono il cuore di gioia. Tanti i partecipanti che hanno voluto sostenere questo progetto di solidarietà e ci auguriamo aumentino sempre di più.