PREMESSA

Da pochissimi giorni la versione completa del portale Vape Tools , pensato per facilitare chi si cimenta nello svapo home made o fai da tè, quello che gli inglesi chiamano DIY, ovvero Do It Yourself.

Vape Tools! Adatto alla creazione guidata di liquidi e mix, al dimensionamento delle resistenze e del corretto wattaggio da impostare, alla valutazione delle performances delle celle a ioni di litio.

PERCHÉ VAPE TOOLS?

L'idea è nata osservando quanto offerto fino ad oggi. La massima espressione la si trova con Steam Engine. Un utilissimo portale che già prevede moduli simili al Vape Tools, grazie al quale ci si è spinti oltre.

Le differenze sostanziali le si riscontrano nei primi 2 moduli.

CALCOLATORE LIQUIDI

Ha la peculiarità di considerare le densità degli elementi che compongono la miscela da svapo con il risultato di ottenere un dosaggio più accurato ed un liquido più bilanciato in termini di resa aromatica e di hit .

CALCOLATORE COIL

Interagendo con i risultati derivanti dal modulo sopra citato, è capace di stimare la temperatura raggiunta dal liquido con l'obiettivo di indicare se entra in un range accettabile.

Restituisce il valore di inerzia della coil, parametro che aiuta a quantificare il potenziale accumulo di calore all'interno della camera di evaporazione.

Integra le funzioni per il controllo della temperatura ma a differenza di Steam Engine , offre la possibilità di modificare il TCR (coefficiente di temperatura della resistenza) e di conseguenza, in automatico, le curve TFR (temperature fraction of resistance) da impostare su circuiti DNA di Evolve tramite Escribe o circuiti che supportano ArcticFox tramite NToolbox di NFE Team.

Non per ultima la possibilità di poter confrontare 3 build differenti, con lo scopo di permettere a priori la valutazione della migliore soluzione senza dover eseguire troppi esperimenti "live".

CALCOLATORE DURATA DELLA BATTERIA

Utile in pricipal modo per chi utilizza sistemi meccanici privi di protezione.

Integrandosi con il Calcolatore Coil, permette di predirre la curva di potenza alla quale la coil sarà sottoposta, di stimare il fondamentale Margine di manovra della cella, indicando se ci si sta avvicinando troppo (Margine < 20%) ai limiti di utilizzo della cella scelta.

VAPE TOOLS. IN CONCLUSIONE...

É già stato anticipato abbastanza. Sul canale Youtube Scienza e Svapo è già disponibile il primo dei 4 video tutorial relativo al Calcolatore Liquidi. Invito ad iscrivervi e restare sintonizzati perché presto saranno pubblicati gli altri video!