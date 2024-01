L'UE colpisce ancora le case italiane

L'Unione Europea ha introdotto nuove normative sui mutui in Italia, imponendo costose ristrutturazioni agli immobili attraverso una direttiva sulle "case green".

La direttiva ha scatenato reazioni nel mercato e nelle banche, con una suddivisione tra mutui "green" e standard, creando una tassazione occulta a favore delle abitazioni ecologiche. Questo impatto finanziario colpisce la maggioranza degli italiani proprietari di case non classificate come "verdi", costringendoli a vendite a prezzi inferiori o a costi aggiuntivi per adeguarsi.

Tuttavia, una critica all'approccio dell'UE alle "case green" solleva dubbi sui parametri di calcolo delle classi energetiche. L'ombra dei grandi fondi immobiliari e l'impatto sui redditi più bassi rendono il concetto di "casa verde" ambiguo, portando a potenziali disuguaglianze nel mercato immobiliare.