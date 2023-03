C'è l'imbarazzo della scelta quando, da Milano, si deve decidere quale sia una destinazione da raggiungere in poco tempo, anche solo per un weekend.

Da questo punto di vista Trento rappresenta un 'must', un obbligo di visita per chi voglia rilassarsi godendo di splendidi paesaggi, una camminata in mezzo alle montagne, il piacere di assaporare nuovi gusti e delicatezze enogastronomiche.

Trento è una città pulita e organizzata il cui livello di vita è evidentemente equiparato al piacere dell'ordine che propone.

La colazione del mattino, sotto a un sole primaverile, propone, in Piazza del Duomo, la vista diretta della Cattedrale di San Vigilio e del meraviglioso Palazzo Pretorio.

Cena al ristorante I Due Mori che, malgrado il nome, presenta assolute bontà e tipicità trentine. Costo a testa con primo, secondo, due birre e acqua, circa 35 euro a testa. C'è da porci firma e controfirma, soprattutto visti certi 'conti' milanesi.

Da lì, quasi di fronte, un salto a La Vie en Rose, splendido localino molto originale, mischiato fra arredamenti kitsch e musica jazz-fusion che non sovrasta le parole del discorso. Insomma, Trento val bene una messa.