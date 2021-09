La divisione emersa anche ieri nella Lega sul voto alla Camera al green pass "credo sia un problema per tutti. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguità. E il green pass è un tema su cui non possono esserci ambiguità. Non si può stare con un piede nell'opposizione e uno nella maggioranza".



Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, entrando all'assemblea di Confindustria a Roma.

Salvini, ieri, aveva commentato così il comportamento dei parlamentari leghisti alla Camera: "I parlamentari sono liberi di esserci o non esserci, votano in coscienza, per fortuna siamo in democrazia non in un regime. ... Abbiamo dato fiducia a Draghi per uscire dalla situazione pandemica e lo stiamo facendo egregiamente. Poi fortunatamente in democrazia ognuno è libero di pensarla come vuole. Noi siamo in questo governo, restiamo in questo governo, se Letta e Conte si trovano male escano loro, noi questo governo non lo molliamo".