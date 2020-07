Da quello che ho visto fino ad oggi, ci sono altri tipi di influenza che hanno ucciso più persone di questa. (11 marzo)Oggi abbiamo dati sul fatto che, poiché abbiamo un clima più tropicale, qui abbiamo quasi raggiunto la fine [della pandemia], o addirittura è già finita (...) il virus non si diffonde così velocemente in climi caldi e umidi come il nostro". (18 marzo)Dopo essere stato pugnalato, non mi preoccupo certo di un po' d'influenza". (20 marzo)

Chi mai avrebbe potuto rilasciare tali dichiarazioni (a parte Donald Trump) se non il presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro?

Grazie alle sue scelte nell'affrontare l'emergenza coronavirus, il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di contagiati, con oltre 1,6 milioni di casi e quasi 65.500 decessi, mentre i numeri del contagio continuano a crescere.

A supporto delle dichiarazioni sopra riportate, Bolsonaro, ha continuato ad opporsi alle misure di confinamento di sindaci e governatori dei vari Stati, presentando anche contromisure per favorire le riaperture. Lunedì ha apportato ulteriori modifiche ad una legge che impone ai brasiliani di indossare maschere in pubblico.

E finora ha promosso e partecipato ad eventi pubblici provocando assembramenti e, molto spesso, partecipandovi senza neppure indossare la mascherina di protezione, anche quando le regole locali gli imponevano di indossarne una.

Perché ripetere tutto questo che, in fondo, è già ben conosciuto?

Perché lunedì, dopo aver presentato i sintomi della Covid, compresa una febbre alta, Bolsonaro si è sottoposto al quarto tampone... il cui esito ha stabilito che il presidente brasiliano è positivo al coronavirus.

Domenica, il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araújo, ha pubblicato una foto sui social media dove si è fatto riprendere con il presidente Bolsonaro e altri partecipanti ad una festa organizzata per il Giorno dell'Indipendenza presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Brasilia. Nessuno di quelli nella foto indossava una maschera o osservava misure di distanziamento.





Na Embaixada dos EUA, celebrando o 4 de julho, dia da independência americana. pic.twitter.com/CqtgUNxiSL — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) July 4, 2020



Naturalmente, Bolsonaro non ha dimenticato di fare il gradasso, nonostante sia stato riscontrato positivo. Così, in un'intervista televisiva ha detto che era in buona forma nonostante avesse la febbre, non mancando di minimizzare la gravità del virus che ha definito una "piccola influenza".

Nell'intervista, Bolsonaro ha detto di aver iniziato a mostrare i sintomi dell'ìinfezione domenica scorsa e di aver assunto idrossiclorochina, farmaco antimalarico, la cui efficacia contro la Covid-19 è propagandata solo da lui e Trump, ma a livello scientifico è ben lontana dall'esser dimostrata!