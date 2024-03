Il nuovo singolo della cantautrice milanese è un brano pop moderno che racconta una storia d’amore ai tempi della GEN Z

«La canzone racconta la storia d’amore di due ragazzi che la vivono come due Hooligans, capaci di distruggere tutto in un momento ma anche pronti a ripartire insieme sognando, perché no?!, anche un viaggio sulla luna» Lucilla

“Hooligans” è un brano pop moderno che racconta una storia d’amore ai tempi della GEN Z. Sonorità elettroniche e un ritmo incalzante accompagnano il cantato di Lucilla, che interpreta il testo ricco di metafore con grande intensità.

Il brano è stato scritto dalla stessa Lucilla Sarnataro insieme a Luca D’Aversa e alla vocal coach e cantautrice Eva Favarò, con la quale sta preparando i brani del suo prossimo EP.



Lucilla Sarnataro in arte "Lucilla“ è nata a Milano. Fin da bambina studia canto e pianoforte a livello professionale e lavora con diversi vocal coach come Barbara Cossu e Sandro Casali che ne intuiscono il potenziale.

Durante il periodo COVID riscuote un buon successo con i suoi video musicali su TIK TOK e successivamente collabora a diverse produzioni musicali tra cui il singolo di ARIAN “Come dei bambini” distribuito da Universal Music Italia.

Nel 2020 esordice con il suo brano inedito “Out of stock”.

A novembre 2023 supera le preselezioni di AREA SANREMO esibendosi a Sanremo con l’inedito HOOLIGANS riscuotendo feedback interessanti da parte della giuria.

Il brano è scritto con la sua vocal coach e songwriter Eva Favarò (diplomata al CET di Mogol) con la quale sta preparando il suo primo EP.

Etichetta: LaDiscografica



