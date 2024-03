L’attore premio Oscar Forest Whitaker vestirà Domenico Vacca ai 96esimi Academy Awards, Oscars, che avranno luogo al Dolby Theatre a Hollywood il 10 marzo.

Durante la cerimonia Forest Whitaker presenterà uno degli Oscar più importanti a uno dei vincitori.

Continua la collaborazione tra l’attore premio Oscar e la casa di moda italiana Domenico Vacca che ha già vestito l’attore quando ha vinto il Golden Globe e l’Oscar per l’Ultimo re di Scozia, quando ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Cannes nel 2022 e ha creato i costumi delle prime tre stagioni della serie televisiva Godfather of Harlem in streaming su Disney +, sono in lavorazione i costumi per la quarta stagione che si inizierà a girare a maggio 2024 sempre creati da Domenico Vacca.



“E’ stato ed e’ sempre un grande piacere – dice Domenico Vacca – vestire e collaborare con uno dei più grandi attori di Hollywood dal 2007 fino ad oggi, una collaborazione che ci ha permesso di portare le nostre creazioni sui tappeti rossi più importanti e sullo scermo in film e serie televisive di successo”.

Il rapporto tra Domenico Vacca e Forest Whitaker va al di la’ del rapporto professionale in quanto la loro decennale amicizia ha portato Forest, il 10 ottobre, 2023 a essere il padrino di battesimo di Michele York, il figlio nato il 24 agosto, 2023 di Domenico Vacca e dell’attrice Eleonora Pieroni nella cerimonia che ha avuto luogo a Roma, a San Pietro in Vaticano.



Forest Whitaker indosserà uno smoking monopetto nero su misura cucito a mano con pied de poule di lurex tono su tono, camicia bianca in cotone Sea Island, papillon e fascia in seta nera e pochette in lino bianco con ricamo nero cucito a mano sul bordo.

“Felicissimi di portare ancora una volta sul red carpet degli Oscar l’eccellenza della sartoria e del made in Italy – dice Domenico Vacca – e aver cosi un’altra opportunità di portare sotto i riflettori la qualità e lo stile delle nostre creazioni”.