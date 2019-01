Augusto De Luca ritrae James Senese, un grande musicista

Forme e geometrie inusuali, suggestivi scorci di città italiane. Architetture e volti di artisti, in un mix di chiaro-scuro e guizzi di colore, sono stati catturati dal suo obiettivo, è uno dei fotografi più eclettici degli ultimi anni. Performer e fotografo celebre in tutto il mondo, anche per aver ritratto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Augusto De Luca si prepara a festeggiare quaranta anni di carriera con un nuovo progetto fotografico che sarà dato alle stampe. Dopo aver impresso la sua firma alle immagini utilizzate per le schede telefoniche TELECOM e aver realizzato un reportage sulle città interessate dal passaggio della TAV (treno alta velocità), De Luca è adesso al lavoro per regalare con la sua macchina fotografica uno schizzo di eternità a personaggi famosi del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo. La sua vena fortemente surreale vien fuori in particolar modo nel ritratto di celebrità.

Infatti tra i personaggi illustri appena ritratti da Augusto De Luca, c’é il grande musicista James Senese. Lo ricordiamo per aver suonato negli Showmen e in Napoli Centrale ma soprattutto per aver dato la voce a quel magnifico sax che caratterizza in maniera inconfondibile tantissimi brani di Pino Daniele. L’incontro per le riprese é avvenuto nella casa di Senese dove i due artisti insieme hanno studiato e preparato i vari scatti. Il risultato é semplicemente straordinario ed unico. Colpisce non solo la bellezza formale delle immagini perché Augusto De Luca approfondisce anche l’analisi introspettiva del personaggio evocandone con finezza alcuni tratti del carattere e della personalità, una perfetta fusione tra forma e contenuto; insomma questi ritratti sono veramente dei capolavori. La sua fotografia è essenziale e minimalista, ma sempre innovativa e appassionata. Ogni stimolo emozionale e visivo entra in lui per essere elaborato dalla sua forte personalità artistica, dal suo stile e dalla sua originalità.

Il volume fotografico di De Luca è un progetto di ampio respiro che ha l'ambizione di catturare sguardi ed emozioni di uomini e donne di diversa nazionalità, pur conservando sempre un nucleo d'amore per la sua città natale; il libro, infatti, sarà impostato con una sezione specifica dedicata a Napoli. Oltre a James Senese, sono diversi gli artisti immortalati: Enzo Avitabile, il Cardinale Sepe, Enzo Gragnaniello, Erri De Luca, Lucio Amelio, Roberto De Simone. L'iniziativa di De Luca avrà molti altri protagonisti, che l'autore non vuole al momento rivelare, e un capitolo dedicato ai grandi personaggi fotografati durante tutta la carriera, come ad esempio Carla Fracci, Lina Sastri, Renato Carosone, Lina Wertmuller, Renzo Arbore, Rick Wakeman, Pupella Maggio, Hermann Nitsch. “Ho scelto - spiega De Luca - la ritrattistica perché mi piace dare ad ogni personaggio un alone surreale, quasi metafisico, raccontare la sua profondità con un'impronta particolare. In quasi ogni ritratto c'è un elemento che mi ha colpito ed è presente, un filo conduttore con la mia interiorità".