Nacho Tranquilo, un artista italiano con influenze messicane

Si presenta con una maschera rossa e blu da “luchador” messicano ma è italiano, si divide tra rap e musica elettronica ma ha un passato in una punk band.

Lui è Nacho Tranquilo e nel suo nuovo singolo “Chimichanga” (nome di un piatto tipico del Messico), su una base house prodotta da Greg Willen (musicista residente a Londra), la sua voce resta sullo sfondo e ripete poche parole.

Il brano è uscito insieme a un video, diretto dallo stesso Nacho Tranquilo, che inizia con un dettaglio su delle piante e una scritta in sovrimpressione in spagnolo che dice: “l’uomo rappresenta solo lo 0,01% della vita sulla terra ma ha già distrutto l’’83% delle specie”. Per ora non si sa altro, a parte che l'etichetta discografica, Nie Nie Entertaiment, è italo-russa.