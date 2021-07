Canal G Onlus Italia, associazione che da anni si batte per i diritti della comunita’ GLBTQ in Abruzzo e in tutta Italia , ha fatto richiesta da mesi al Comune di Francavilla al Mare, da parte del Vice Presidente Cristian Russo, di una panchina raimbow , da posizionare nel centro di Francavilla, per contrastare l’omofobia e la violenza crescente di questi mesi contro la collettivita’ GLBTQ.

L’amministrazione del sindaco Antonio Luciani, finalmente ha risposto dopo mesi di sollecitudini e domenica 25 luglio alle ore 19.00 verra’ posta la panchina raimbow nel piazzale dell’Auditorium Sirena , di fronte al pontile.

La panchina sarebbe dovuta essere collocata nel mese di giugno in occasione dei festeggiamenti per il Gay Pride…ma evidentemente l’amministrazione comunale ha pensato bene di spostarlo al mese di luglio…appena sotto la campagna politica per le prossime amministrative comunali…

Canal G Onlus chiede rispetto per i diritti della comunita’ GLBTQ e non vuole che diventi un mezzo di promozione politica per accaparrare voti! Domenica 25 all’inaugurazione della panchina raimbow verranno poste anche le bandiere del PARTITO GAY Abruzzo , con lo slogan “ non vogliamo solo panchine ma anche diritti!”, l’unico partito politico che ha tutti i diritti di rappresentare la collettivita’ Gay!

Lo stesso Cristian Russo,promotore di questo evento per Canal G Onlus, sara’ presente alla manifestazione di domenica, come organo direttivo del Partito Gay Abruzzo per chiedere piu’ diritti e rispetto per tutta la comunita’ GLBTQ abruzzese.

Il Partito Gay Abruzzo proprio in queste settimane sta’ portando avanti una campagna di adesione in Abruzzo per poter proporre delle proprie candidature alle prossime amministrative comunali.