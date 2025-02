Dal 24 gennaio disponibile sugli stores digitali e dal 31 gennaio in promozione nelle radio nazionali

Gli Equarantacinque inaugurano il 2025 con “Arresto Cardiaco”, un brano che mescola sonorità innovative dal forte impatto emotivo. Disponibile dal 24 gennaio sui principali stores digitali e in rotazione radiofonica dal 31 gennaio, il singolo rappresenta una tappa fondamentale del percorso artistico della band veneziana che continua a distinguersi nel panorama indipendente italiano. Prodotto dal talentuoso Alibi, “Arresto Cardiaco” unisce momenti di delicata intimità, in cui il pianoforte e la voce si fondono in un’atmosfera emozionante, a passaggi più intensi dove il coinvolgimento cresce grazie alla forza corale degli strumenti. Il testo riflette sul valore dei momenti condivisi con chi si ama, lanciando un messaggio potente che mira a restare impresso nel cuore degli ascoltatori. La band, attraverso questa sonorità, invita a vivere nel profondo la musica, sia nelle sue sfumature riflessive che nei momenti di pura energia.

Nati nel 2022, gli Equarantacinque si sono rapidamente fatti strada nella scena musicale grazie al loro stile eclettico, capace di fondere indie rock e pop punk curando nei minimi dettagli melodie e testi. La band, composta da Filippo Baldan (basso), Matteo Mannocci (chitarra), Marco Zara (batteria), Sebastiano Zorzi (voce) e Stefano Schraulech (chitarra), ha collezionato successi sin dai primi brani pubblicati come “Stupida Favola” e “In Trappola” che hanno catturato l'attenzione di pubblico e critica grazie alla loro autenticità e carica emotiva.

Con “Arresto Cardiaco”, gli Equarantacinque dimostrano una continua evoluzione, consolidando la loro identità musicale e avvicinandosi sempre di più ai fan. Il 2025 si prospetta come un anno di nuovi progetti e sorprese con la promessa di emozionare con nuove produzioni e travolgere con le loro performance live.

