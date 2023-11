Fabio Verdi ha dichiarato di continuare ancora per un anno FLC 8th edition, ma di voler poter anche fare altro successivamente. Ecco le sue parole:

"Dopo FLC 7, farò ancora la FLC 8, poi mi piacerebbe fare altro e cambiare aria, ma ciò non significa per forza che abbandonerò FLC, questo non è detto. Sicuramente ho voglia anche di fare altro nella vita, provare nuove esperienze di motorsport virtuale, ma questo sicuramente più avanti, non è ancora il momento di appendere il casco al chiodo su Formula 1".