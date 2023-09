Che cosa hanno in comune l’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna, l’attore Richard Gere, il cantautore Paul McCartney, il presidente Usa John F. Kennedy e il re di Svezia Carlo XVI? È semplice: tutti loro sono stati scout!

Perché il Movimento Scout è una delle organizzazioni giovanili più influenti e significative del Mondo, con una storia ricca di tradizioni e ideali che continuano ad ispirare giovani e adulti in tutto il pianeta. Fondato da Lord Robert Baden-Powell, un uomo straordinario la cui visione ha lasciato un'impronta indelebile sulla società, oggi conta più di 36 milioni di membri sparsi in più di 160 nazioni.

Tutto ebbe inizio all'inizio del XX secolo, quando Baden-Powell, un generale britannico di grande talento e osservatore appassionato della natura umana, organizzò un campo sperimentale di accampamento per ragazzi nell'isola di Brownsea, in Inghilterra, nel 1907. Questo campo segnò l'inizio ufficiale del Movimento Scout, poiché Baden-Powell riconobbe la necessità di fornire ai giovani un'educazione basata sull'esperienza diretta, sulla natura e sulla cittadinanza responsabile.

Uno dei principi fondamentali del Movimento è l'idea di "imparare facendo". Gli scout sono incoraggiati a mettersi alla prova in situazioni reali, imparando a sopravvivere in natura, a lavorare in squadra e a sviluppare un senso di indipendenza e responsabilità. Questo approccio all'educazione si basa sull'idea che i ragazzi imparano meglio attraverso l'esperienza diretta piuttosto che tramite le lezioni teoriche.

Un altro pilastro del Movimento Scout è l'importanza data ai valori etici e morali. Gli scout sono tenuti a seguire "la legge scout" che include principi come l'onestà, la lealtà, la solidarietà, il rispetto per gli altri e la natura, e il servizio alla comunità. Questi valori sono incanalati attraverso l'adempimento del "dovere verso Dio, verso gli altri e verso se stessi", il che promuove una cittadinanza responsabile e un senso di dovere nei confronti della società.

L'Eredità di Baden-Powell

Lord Baden-Powell ha lasciato un'eredità duratura attraverso il suo lavoro nel Movimento Scout. Il suo libro "Scouting for Boys" è stato pubblicato nel 1908 ed è diventato un bestseller internazionale, diffondendo i principi del Movimento Scout in tutto il mondo. Baden-Powell credeva fermamente che gli scout potessero contribuire a costruire un mondo migliore attraverso la promozione della pace, della cooperazione internazionale e dell'educazione dei giovani.

Oltre all'aspetto educativo, Baden-Powell aveva una profonda connessione con la natura e promuoveva la conservazione dell'ambiente. Questo approccio rispettoso alla natura è ancora una parte importante del Movimento Scout oggi, con numerosi progetti e attività legate all'ambiente e alla sostenibilità.

Il Movimento Scout oggi

Il Movimento Scout è cresciuto enormemente da quando è stato fondato. È attivo, come dicevamo, in più di 160 paesi e coinvolge milioni di giovani in tutto il mondo. Ogni anno, gli scout partecipano a attività di servizio, accampamenti, programmi educativi e progetti comunitari. Queste esperienze contribuiscono a formare cittadini responsabili, leader capaci e individui consapevoli.

Il Movimento Scout e il suo fondatore, Baden-Powell, hanno avuto un impatto significativo sulla società globale, promuovendo l'educazione esperienziale, l'etica e la conservazione dell'ambiente. Questo movimento continua a ispirare giovani e adulti a impegnarsi per un mondo migliore, attraverso l'apprendimento pratico, la cittadinanza responsabile e il servizio alla comunità. La visione di Baden-Powell e l'eredità del Movimento Scout sono testimonianza del potere dell'educazione e della passione nel plasmare il futuro delle nuove generazioni.

Davanti alla crisi di valori delle giovani generazioni, all’edonismo di massa, alla ricerca della visibilità ad ogni costo, all’egoismo come molla della competizione sociale… servirebbero forse più boy scout e meno poliziotti.

