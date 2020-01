Martedì, per parlare della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in Rai si è tenuta una "riunione di aggiornamento" a cui hanno partecipato la Direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, e l’Amministratore delegato, Fabrizio Salini.

Nell'occasione, come ha precisato la stessa azienda in un comunicato, è stato confermato il cast di ospiti proposto dal direttore artistico Amadeus. Cast che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì prossimo, 14 gennaio.

Dopo il comunicato, le agenzie hanno diffuso la notizia del via libera alla presenza come ospite di Rula Jebreal a Sanremo.

Intervistata da Repubblica, la Jebreal ha dichiarato che "sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità.

Evidentemente - ha poi aggiunto - qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un'Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace. In Rai c'è un brutto clima e gli attacchi sono partiti da persone a lui [Matteo Salvini, ndr] vicine".

Il principale difetto della Jebreal? Parlar chiaro.