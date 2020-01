“IN UN MONDO CHE”... Una città come Napoli, che vive di passione calcistica, non può restare indifferente al momento di difficoltà che attraversa il Napoli.

La squadra azzurra si trova per la prima volta nell'era De Laurentiis a dover fronteggiare una crisi che ha inciso notevolmente sugli umori della piazza partenopea e ha creato spaccature preoccupanti tra la tifoseria e gli addetti ai lavori. Ma il Napoli, per i veri tifosi, è una fede, e prescinde dai risultati del campo.

In quest’ottica nasce il progetto "In un mondo che", teso a ricompattare l’ambiente attraverso una canzone scritta da Antonio Leone, detto 'O Lione, in collaborazione con Germano Bellavia. Tema centrale, l'amore innato per il Napoli, con la consapevolezza che le criticità si possono superare più facilmente remando tutti nella stessa direzione. A tal proposito, in occasione dell’evento, sarà lanciato l'hashtag #inunmondoche, per supportare in maniera concreta il cammino della squadra azzurra, senza più divisioni, polemiche o contestazioni.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, della musica, del cinema e del giornalismo, simboli di eccellenza partenopea accomunati dalla passione per i colori azzurri, che saranno tra i protagonisti del coro, parte centrale della canzone, e del videoclip che verrà realizzato allo stadio San Paolo tra il 4 e il 5 febbraio 2020.

Il progetto è dedicato alla memoria di Ciro Esposito, tifoso partenopeo ucciso nel 2014 in seguito agli scontri con ultrà giallorossi alla vigilia della finale di Coppa Italia, che nel tragico giorno del suo funerale riuscì a compiere un piccolo miracolo, riunendo tifosi, stampa, società, squadra e istituzioni. Per questo motivo tutti i proventi nella vendita del cd/dvd saranno devoluti in beneficenza all'associazione "Ciro vive", che grazie ad Antonella Leardi porta avanti ogni giorno il ricordo di Ciro attraverso il sostegno ai più deboli, con particolare attenzione ai bambini affetti da malattie incurabili.

"In un mondo che" - da un’idea di Germano Bellavia Musica e arrangiamenti: Elio 100gr Produzione artistica: Elio 100gr Testo e voce: Antonio Leone Intro: Mandolino di Piero Gallo Percussioni: Maurizio Capone & Bungt Bangt Assolo finale chitarra: Alfonso Bruno Coro: Zaira Zigante - Mario Grimaldi - Pietro De Cristofaro - tifosi delle curve dello Stadio San Paolo Riprese e realizzazione tecnica: Max ADV Production di Massimiliano Triassi Organizzazione: Santi Bailor film di Rino Pinto Realizzazione grafica: Remag di Maurizio Di Somma Regia: Bruno Nappi Ufficio Stampa: Raffaella Iuliano Tutti i protagonisti del progetto parteciperanno a titolo gratuito, a scopo prettamente benefico.