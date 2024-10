Sono curioso, e di solito poi vado a leggere.

Si parla sovente in questi giorni di un aumento previsto per le pensioni minime. La cosa viene comunicata con enfasi e petto in fuori; c’è anche chi, rispolverando un tono alla Cetto Laqualunque promette… entro la legislatura le porteremo a 1.000 euro al mese!!!

Sono curioso ripeto, e vado a leggere di cosa si tratta. Le pensioni minime, forse, saranno portate da 614 a 621 euro al mese!!!! Sette euro al mese a gente che con quell’importo deve viverci, o meglio: arrancare per sopravvivere.

Ora, tutto può essere anche comprensibile, le difficoltà economiche, il momento difficile, l’Europa solita matrigna, gli extraterrestri in arrivo e via così.

E mi sarei aspettato cose come… scusateci, vorremmo, ma non possiamo né riusciamo a fare di più; con tono almeno contrito e capo chino.

Ma no invece, proclami strombazzati come se fossero chissà cosa; e c’è gente che le sue difficoltà è abituata a viverle con dignità, anche subendole in silenzio. E accetterà quei sette euro, meglio che niente, mentre altri non riescono nemmeno a vergognarsene!