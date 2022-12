Luigino Serilli Cantautore Reatino di 25 anni si è avvicinato alla musica sin dall'età di 11 anni, ha studiato inizialmente da autodidatta Chitarra acustica e canto per poi proseguire privatamente e solo successivamente frequenterà il liceo Musicale E.P.N di Rieti dove si è diplomato, sta proseguendo i suoi studi presso la Duke Academy di Rieti.

Ha partecipato in vari concorsi negli anni tra cui:

- Tour Music Fest (al quale ogni anno partecipa)

- XFactor (Audition)

- Il mio canto libero (Finalista)

- Talent in canto (finalista)

- Bussola Oggi (Semfinalista)

- Trasmissione Televisiva "Italian Dream"

- 2 Mari son festival (Finalista)

- Una voce per l'Europa (Finalista)





Tutti i suoi brani sono presenti sui digital stores (Amazon Music, Spotify, YouTube, YouTube Music, Deezer, Itunes ecc..)

Potete trovarlo su Instagram digitando ‘’Luigino Serilli Official’’ e Facebook digitando "Luigino Serilli" per il sito web digitare: luigino-serilli.webnode.it





Portati con te: è una canzone che racchiude una delusione d'amore.La canzone è un dialogo diretto alla persona che ci ha ferito, che ci ha fatto del male nonostante le abbiamo dato l'universo anche quando tutto ci crollava addosso e a volte era proprio lei a farcelo crollare addosso tra bugie, incoerenze, però per lei, secondo il suo punto di vista questo era amore nonostante l'autore stesse male per questo c'è il verso che dice " questo tu lo chiami amore ma a me provoca dolore". Dopo lotte, a volte da solo e dopo sacrifici, ti viene da dire "Basta"! Portati con te ogni cosa, ogni ricordo, ma poi la notte quando ti sentirai fragile, quando avrai dei ripensamenti, dei rimorsi non mi cercare.

Ho usato "la notte" perché è il momento dove ci sentiamo più fargili a volte e ci vengono in mente tanti pensieri tanti ricordi e tanti rimorsi e poi anche perché io scrivo spesso di notte.