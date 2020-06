Portare nelle agenzie di viaggi la flessibilità, la sicurezza e la convenienza delle vacanze in appartamento, offrendo nuove opportunità di vendita per superare la stagione e fidelizzare la clientela: è questa la mission del nuovo catalogo “Italia Estate 2020” di Travelloso, Tour Operator specializzato nell’offerta di vacanze in residence, appartenente al Gruppo Esse Vacation. Grazie a partnership consolidate e ad un’azione costante di scouting sul territorio, Travelloso oggi è in grado di offrire fino a 2.000 posti a settimana, intercettando e riportando in agenzia la sempre crescente domanda di soggiorni in appartamento, fino ad oggi ad appannaggio di portali per le vacanze “fai-da-te”.

Sul mercato da 3 anni, nei quali ha finalizzato più di 150.000 pratiche movimentando oltre 500.000 passeggeri, Travelloso si presenta all’inaugurazione di questa particolare stagione estiva con una programmazione ricca di novità, a cominciare dalla copertura assicurativa Nobis che si aggiunge alla polizza standard per garantire una protezione completa anche in caso di epidemia durante la vacanza. Tra i plus offerti, la possibilità di rinunciare al viaggio fino a 24h prima della partenza per malattia, covid incluso, con rimborso totale degli importi versati.

“La parola d’ordine quest’anno è più che mai sicurezza – conferma Danilo Gorla, brand e marketing manager dell’operatore – Travelloso ha selezionato strutture in grado di rispettare tutte le norme di distanziamento e le misure necessarie per vivere le vacanze in assoluta tranquillità: appartamenti spaziosi dotati di balconi, terrazzi o giardini privati, igienizzazione costante degli spazi comuni, sanificazione degli impianti di aria condizionata e, nel caso dei residence sul mare, spiagge private con distanziamento di sicurezza tra i lettini”.

Il catalogo presenta un’ampia varietà di offerte, con soluzioni pensate per famiglie, coppie e gruppi di amici: dai mono/bilo e trilocali inseriti in residence che offrono piscine, ristoranti, attività sportive, intrattenimento e animazione per i più piccoli, alle ville, che possono ospitare fino ad 8 persone e sono rivolte ad un target che ricerca uno standard qualitativo elevato.

Sul fronte delle destinazioni, Travelloso abbraccia idealmente tutta la Penisola, con proposte che spaziano dal mare alla montagna, fino ai borghi del centro Italia. Al nord, ad esempio, il tour operator propone soggiorni mare a Lignano Sabbiadoro e a Loano, oppure vacanze in montagna a Ponte di Legno e a Brusson, nel cuore della Val d’Ayas. Seguono la Toscana, con Maremma e Costa degli Etruschi, e l’Abruzzo con diverse proposte nella zona di Pineto, tratto di costa adriatica tra i più suggestivi ed incontaminati. Presenti all’appello la Campania, con Palinuro e Paestum, il Metaponto, la Calabria e la Puglia, con Vieste e Torre dell’Orso. Chiudono la Sicilia, con Letojanni, e un ampio focus sulla Sardegna, con tutte le località più famose, come San Teodoro e Villasimius, abbinate, per chi lo desidera, ad una conveniente formula roulette, con quote a partire da 300 euro per una settimana in bilocale fino a 4 posti letto. Discorso a parte per il Castello Izzalini di Todi, moderno ed elegante resort dotato di ogni comfort, ricavato all’interno di una fortezza medievale del XIII secolo in uno dei borghi più suggestivi dell’Umbria.

Maurizio Tenconi, direttore commerciale, dichiara: “Le ricerche di mercato sono concordi nell’indicare che l’estate 2020 sarà all’insegna del turismo di prossimità. Noi ci rivolgiamo al cliente italiano desideroso di riscoprire le eccellenze del suo Paese, offrendo agli agenti di viaggi la possibilità di vendere un prodotto particolarmente competitivo: le tariffe sono costantemente controllate e in media sono inferiori del 15% rispetto ai prezzi pubblicati dai portali più conosciuti. Anche se nelle ultime settimane molti operatori sono corsi ai ripari inserendo l’offerta di appartamenti nel proprio portfolio, Travelloso è l’unico tour operator specializzato in questo segmento. Nel medio/lungo periodo intendiamo crescere ulteriormente, raccogliendo l’eredità di importanti marchi del passato. Oggi lavoriamo con circa 3.000 agenzie di viaggi, alle quali garantiamo anche un supporto operativo per la prenotazione di trasporti e altri servizi”.

Allo scopo di incentivare il trade e permettere agli agenti di toccare con mano la qualità del prodotto, testando sul campo i servizi offerti, ogni 8 pratiche confermate Travelloso offre un soggiorno omaggio in una delle strutture da catalogo, senza limiti di stagionalità.