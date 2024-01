Il tè matcha è un tipo di tè verde dalle interessanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Non solo, una recente ricerca scientifica ha mostrato che bere regolarmente tè matcha aiuta, in tre mesi, a rinforzare i muscoli e ad aumentare la massa muscolare.

Gli scienziati ritengono che l'azione del tè matcha sia soprattutto volta ad aumentare la capacità di adattamento dei muscoli all'esercizio fisico, a permettere una veloce ripresa e una riduzione dell'infiammazione. Come risultato, quindi, il tè matcha permette di guadagnare in forza muscolare ma risulta anche un rimedio utile in caso di perdita di massa muscolare e sarcopenia.

Infine, la ricerca ha anche mostrato che il tè matcha riduce i livelli di cortisolo salivare, che è un indicatore dello stress.

Insomma, bere tè matcha fa bene alla salute del corpo e dello spirito!

Il tè matcha si presenta sotto forma di polvere finissima di foglie di tè verde. La polvere va disciolta in acqua, in genere portata alla temperatura di 30°C. Il tè così ottenuto va bevuto senza il bisogno di essere filtrato, come invece accade per gli altri tipi di tè verde ed è proprio questa caratteristica che lo rende maggiormente benefico.

Se desideri approfondire l'argomento continua a leggere l'articolo facendo click sul link in fondo. Verrà descritta la ricerca e verranno indicati il modo di preparazione, le avvertenze e le controindicazioni del tè matcha.