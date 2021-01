La coppia si è sposata il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor.

Poiché il padre di Meghan era impossibilitato a essere presente al matrimonio, la neo duchessa ha percorso la navata da sola e nell’ultimo tratto è stata accompagnata all'altare dal principe Carlo, padre di Harry.

Il matrimonio tra Harry e Meghan ha rappresentato sotto alcuni aspetti uno strappo all’etichetta reale: Meghan infatti era divorziata e di tre anni maggiore rispetto a Harry. Meghan è anche il primo membro della famiglia reale britannica di origini afroamericane dopo secoli.

Cinque mesi dopo i neo sposi hanno fatto un nuovo annuncio ufficiale: erano in attesa del loro primo figlio, Archie. In base all’accordo, a partire dalla primavera 2020, i duchi non useranno più i loro titoli di “altezza reale”, non riceveranno più fondi pubblici e rimborseranno 2,4 milioni di sterline dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House, che è rimasta come loro dimora inglese.

In una nota del 18 gennaio 2020 la regina Elisabetta si è detta “lieta che insieme abbiamo trovato un modo costruttivo e di supporto per mio nipote e la sua famiglia. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia”.